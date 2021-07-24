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疫情之下陪病無替手 自費篩負擔重 家屬苦求政府援助

聯合報 / 記者陳雨鑫許政榆／台北即時報導
疫情之下，住院和陪病都需要接受核酸採檢，但指揮中心只提供一位陪病者公費採檢，讓許多家屬想換替手，卻苦檢驗費用支出。 本報資料照片
疫情之下，住院和陪病都需要接受核酸採檢，但指揮中心只提供一位陪病者公費採檢，讓許多家屬想換替手，卻苦檢驗費用支出。 本報資料照片

「換人照顧就必須花五千元檢驗，負擔真的很重。」疫情之下，住院和陪病都需要接受核酸採檢，但指揮中心只提供一位陪病者公費採檢，讓許多家屬想換替手，卻苦檢驗費用支出。有民眾反應，一旦換人陪病就得自費採檢，疫情期間家人生病已是烏雲一片，如今陪病想換手，門檻也提高，非常無奈。

另一名八旬阿嬤於台大醫院接受脊椎手術，患者與陪病家屬接受公費採檢後，陪病者又被要求每周自費做抗原篩檢，每次五百元。劉姓家屬表示，不知阿嬤要住院多久，也不知自費快篩要做幾次，很多家屬都是勒緊褲帶，咬牙照顧。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，照顧者原本壓力就很大，疫情期間擔心染疫，打疫苗擔心副作用，各種壓力堆積。家總希望醫院考量陪病需要「替手」，增加第二位陪病者公費採檢名額，或打折降低民眾負擔。

台大醫院院長吳明賢表示，依指揮中心規定，完成兩劑新冠疫苗接種後十四天，即可不必強制採檢，但目前陪病者符合資格者相對較少，多數依照規定還是要定期採檢，第一位陪病者採檢費用公費，第二位就必須自費，一次四千五百元。台大自上周起，要求所有陪病者，即使入院完成核酸檢驗，每周還要加做抗原篩檢。

吳明賢強調，醫療復載，加上監測院內異常事件多與陪病者有關之後，這是不得不的決定。院方沒有人力監測，即使要求陪病者待在醫院，也難確保他們的足跡，進出社區次數頻繁，院內風險就會增高。他強調，不只醫院，未來定期篩檢將成為每個人的日常，除非有更有效的藥物或是更高的疫苗覆蓋率。

衛福部次長石崇良表示，疫情之下各行各業的成本都增加，是否要增加陪病者公費篩檢名額，「可以再討論看看」。他也呼籲醫院在協助尋找看護方面，多多給予協助。

醫學中心自費核檢測價格。</p><!--6--><p> </p><p> 製表／陳雨鑫
醫學中心自費核檢測價格。

製表／陳雨鑫

台大醫院 疫情 新冠疫苗

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