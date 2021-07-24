防疫二級澎湖觀光鬆綁 開放50人以下旅遊團、空運17班

疫情警戒將於7月27日降至二級，澎湖縣政府今宣布，解封後配合交通部鬆綁措施，開放50人以下觀光團，空運每日至少17班，重啟嘉義澎湖空中航線，海運航線視需求復航，台灣好行觀光巴士8月1日起復駛。

澎湖縣府表示，配合中央政策，國內旅行團人數由9人以下，放寬至不超過50人為限，乘客搭乘陸上交通工具以20人為限，並安排座位相間隔，麥克風限隨團服務人員解說使用，車內物品須定時清消且車上禁止飲食。

縣府表示，空運航線將放寬美式至少17班，分別是台北5班、高雄6班、台中3班、台南2班、恢復嘉義航線1班，預計每日運能達近2380人，可滿足鄉親每日約1000人往返台澎需求，縣府也將視需求，機動協調航班。海運旅客目前人數則還不確定，往返布袋等地區客船業者尚在整備中。

縣府表示，張雨生故事館與潘安邦紀念館預計8月1日起重新開放，並將進行人流管制，每次開放20人進場。澎湖海洋地質公園維持20人進場參觀，龍門閉鎖陣地因坑道狹窄較難保持安全社交距離，8月維持暫停開放，後續重啟將另行公告。