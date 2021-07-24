中央調降警戒 金門8月1日起增加台金班機每天10架次

新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，金門縣府今天表示，8月起將增加航班，每日共有10架次，包括台北、台中、台南及高雄往返金門分別為5(4+1)、2、1、2架次，並將視疫情變化滾動式調整。

金門縣長楊鎮浯近期責成觀光處協調台金航線班機，希望在滿足鄉親緊急就醫、奔喪、基本交通需求以及減少跨區移動前提下，請交通部民航局協調航空公司，提供台灣北、中、南飛金門每日例行班次。

觀光處長丁健剛表示，配合航站運能及快篩能量，台北-金門及台中-金門增加架次，另重啟台南-金門航線。調整後自8月1日起至8月9日止，每日台北、台中、台南及高雄往返金門分別為5(4+1)、2、1、2架次，並將視疫情變化滾動式調整。

丁健剛說明，為能即時服務鄉親，緊急專機服務延長至8月9日；經協調，7月26（一）、29日(四)及30日(五)這3天有提供緊急專機，另8月1日起至9日，緊急專機提供時間為星期一、三、五、日。即自8月1日起至9日止，每日北-金往返各5架次，其中1架次的一、三、五、日為縣府緊急專機。金門縣府將依疫情狀況機動調整，未來若中央調降疫情警戒並增加航班，屆時緊急專機將退場。

觀光處指出，縣府協調民航局及航空公司自6月30日至7月26日，每星期加開3架次往返北金緊急專機，統計至7月23日，已執行台北-金門往返共計10架次，1999專線協助及機場協助候補，共計844人次，有效解決鄉親燃眉之急。