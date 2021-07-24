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全台172家門市7月27日恢復內用 王品集團：提前大清消

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
王品集團在全台172家門市，將於7/27恢復內用服務。圖／王品提供
王品集團在全台172家門市，將於7/27恢復內用服務。圖／王品提供

歡喜迎接降級，加上各縣市政府陸續公布餐廳內用指引，王品集團剛剛宣布，除了台北、新北、宜蘭三縣市，集團在全台172家門市，將於7/27恢復內用服務。王品指出，集團5/19率先宣布「暫停內用、僅提供外帶、外送」服務，到7/26總共經歷69天，「這也是台灣餐飲業第一次經歷這麼長時間的衝擊」。

王品集團強調，消費者此刻最關心的是用餐環境是否安全？因此，決定提前一天、7/26於172家門店聘請專業消毒公司，全面徹底清消、靜置，同時遵照各縣市政府公布的規範，做好一切準備，當日街邊店將全部暫停營業，不提供外帶、外送服務；百貨和賣場的門店配合規定，營業時間結束後、於深夜進行清消。

王品集團指出，台北、新北、宜蘭三地110家門，7/26當日仍照常提供外帶、外送服務。此外，集團也已採購1萬份快篩試劑，免費提供給全體同仁居家快篩。

新北 快篩 餐飲業

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