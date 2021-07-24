防疫降級 立榮航空嘉義澎湖航班8月6日復航每周2天

中央流行疫情指揮中心宣布防疫27日起調降2級，嘉義機場唯一的立榮航空公布，嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門仍停駛。

防疫三級延長到26日，立榮嘉義飛金門、澎湖航班停飛到31日；防疫降級，立榮航空最新公告，因應疫情變化，調整8月班表：8月6日起，每周五、日嘉澎航班復航，澎湖飛嘉義中午12點50分到站，嘉義飛澎湖下午1點40分離站；嘉義金門仍然停飛。

國內線防疫措施：搭機旅客須全程戴口罩: 從報到、飛行途中至抵達目的地。若旅客經勸導不配合者，本公司拒絕受理搭機，並依傳染病防治法通報主管機關處理。

須配合量測體溫: 額溫到達或超過37.5C，或無法配合者，拒絕登機。請旅客於登機前如廁。旅客在機場內須與其他人員保持1.5公尺社交距離，包括登機或等候機坪接駁車時。

搭乘往金門、澎湖及馬祖航班旅客，請帶身分證及健保卡在班機起飛前90分鐘至機場，依航空站規定填寫『旅客健康聲明書』，若有疑似症狀時則需執行快速篩檢。