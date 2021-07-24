快訊

柔道／奧運初體驗並列第七 林真豪預約三年後再拚

沒去河南勘災卻先到西藏調研 習近平引發「護嫡系」猜想

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫降級 立榮航空嘉義澎湖航班8月6日復航每周2天

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義機場唯一的立榮航空公布，嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門仍停駛。圖／航空迷提供
嘉義機場唯一的立榮航空公布，嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門仍停駛。圖／航空迷提供

中央流行疫情指揮中心宣布防疫27日起調降2級，嘉義機場唯一的立榮航空公布，嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門仍停駛。

防疫三級延長到26日，立榮嘉義飛金門、澎湖航班停飛到31日；防疫降級，立榮航空最新公告，因應疫情變化，調整8月班表：8月6日起，每周五、日嘉澎航班復航，澎湖飛嘉義中午12點50分到站，嘉義飛澎湖下午1點40分離站；嘉義金門仍然停飛。

國內線防疫措施：搭機旅客須全程戴口罩: 從報到、飛行途中至抵達目的地。若旅客經勸導不配合者，本公司拒絕受理搭機，並依傳染病防治法通報主管機關處理。

須配合量測體溫: 額溫到達或超過37.5C，或無法配合者，拒絕登機。請旅客於登機前如廁。旅客在機場內須與其他人員保持1.5公尺社交距離，包括登機或等候機坪接駁車時。

搭乘往金門、澎湖及馬祖航班旅客，請帶身分證及健保卡在班機起飛前90分鐘至機場，依航空站規定填寫『旅客健康聲明書』，若有疑似症狀時則需執行快速篩檢。

嘉義 澎湖

延伸閱讀

迎接疫情警戒降級 新竹市展開熱點大消毒

雲林降級解封訂定標準 拜拜不可擲筊宴客不可敬酒

台東縣防疫二級警戒指引出爐 開放餐飲內用 夜市不開放

降級將至高雄有條件開放餐廳內用 小店怨難落實新規

相關新聞

警戒降級住訂房僅微升 墾丁、小琉球旅宿業皺眉

屏東墾丁飯店民宿微解封後的住訂房均不到一成，27日至8月7日防疫警戒降至二級後，飯店訂房小幅成長至二至三成，8月7日之後...

烟花颱風解除海警 西南風接力襲 中南部未來一周防大雨

中度颱風烟花今天上午11時30分解除海上颱風警報。中央氣象局說，北台灣雨勢下半天就會緩和。今晚颱風遠離，西南風接力，中南...

台北市大豪雨！ 彭啟明：北部上午注意間歇性強降雨

中央氣象局持續發布中度颱風烟花海上颱風警報，北部海面及東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。烟花颱風中心位置今天清晨5時的...

桃園市、新竹縣大豪雨！ 10縣市大雨、豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天桃園市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新...

防疫降級 立榮航空嘉義澎湖航班8月6日復航每周2天

中央流行疫情指揮中心宣布防疫27日起調降2級，嘉義機場唯一的立榮航空公布，嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門仍停...

餐飲業27日起有條件開放內用 自助餐廳也適用

全國疫情警戒降級，指揮中心今天宣布，27日起餐飲場所將有條件開放內用，桌與桌之間須隔1.5公尺或有獨立包廂、屏風間隔等，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。