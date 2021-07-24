警戒降級住訂房僅微升 墾丁、小琉球旅宿業皺眉

屏東墾丁飯店民宿微解封後的住訂房均不到一成，27日至8月7日防疫警戒降至二級後，飯店訂房小幅成長至二至三成，8月7日之後的訂房目前約三成，包括凱撒、福華、夏都等度假飯店為因應開放餐廳內用，座位區拉大間距且架ㄇ字型隔板，自助餐有專人夾菜，民宿部分僅微成長約一成，旅宿業者認為多數民眾仍在觀望，希望等解封後再來放心玩。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，中央宣布降至二級，餐廳有條件內用，但墾丁夏日最夯的水上活動，包括潛水、浮潛、水上摩托車等活動，中央雖有原則性指引，但主管機關墾管處仍未公布開放細節，開放程度牽動遊客來玩的意願，27日以後民宿的整體住訂房僅微成長約一成，看不出有顯著改變，相信下月會隨著疫情趨緩愈來愈好，只是暑假已進入尾聲了。

墾丁地區一家五星飯店主管說，墾丁度假就是享受陽光沙灘和玩水，之前包括游泳池、海邊的禁水令，一直持續到微解封，住房率盪到不到一成，警戒降至二級水域活動有條件開放後，27日至8月7日的訂房提高至二至三成，下個月目前是三成，雖和往年同期的八至九成不能比，但已經很感動了。