餐飲業27日起有條件開放內用 自助餐廳也適用

全國疫情警戒降級，指揮中心今天宣布，27日起餐飲場所將有條件開放內用，桌與桌之間須隔1.5公尺或有獨立包廂、屏風間隔等，同桌則須梅花座或隔板，自助餐廳也適用。

用餐環境須維持良好通風，不同桌的人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板，同桌者採梅花式安排座位或使用隔板，自助餐型態的餐廳應有適當阻隔，避免食物遭顧客的飛沫污染。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心宣布27日起全台降為2級管制，餐飲業可有條件恢復內用，但餐飲場所、婚宴等須符合每一隔間室內50人、室外100人上限，且不得逐桌敬酒。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中公布餐飲業防疫管理措施，餐飲從業人員每日須量測體溫及監測健康狀況，並配戴口罩、勤洗手，定期清潔及消毒環境，並確實記錄執行情形；每日落實廁所衛生清潔及消毒。

羅一鈞說，顧客方面須落實實聯制，並於入口處量體溫，也應噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備，若有發燒或上呼吸道症狀的顧客，將禁止進入，除飲食外，其餘時間都應佩戴口罩。

羅一鈞指出，用餐環境須維持良好通風，不同桌的人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板，同桌者採梅花式安排座位或使用隔板，自助餐型態的餐廳應有適當阻隔，避免食物遭顧客的飛沫污染。

指揮中心指揮官陳時中表示，自助餐廳原則上希望每個人使用自己的夾子，除了人流要保持距離，使用完畢後也應消毒後再提供下一個人使用，或由專人協助夾取，並到有隔板的環境用餐。

有媒體詢問，若桌子較小或須共用鍋爐無法設置隔板或梅花座，內用是否有其他因應方式。陳時中說，目前僅要求能符合防疫規定者可開放內用，做不到就不能內用。