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石門水庫持續洩洪 北水局監控集水區洪峰何時進水庫

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫包括溢洪道（中）洩洪，還有排洪隧道（右）、排沙隧道（左）持續調節放水。記者鄭國樑／攝影
石門水庫包括溢洪道（中）洩洪，還有排洪隧道（右）、排沙隧道（左）持續調節放水。記者鄭國樑／攝影

石門水庫今天中午約11點回升到滿水位，水庫溢洪道持續洩洪。北區水資源局表示，集水區上游持續降雨，研判洪峰中午前還沒進入水庫，因此仍需嚴密操控，預估下午還不會停止洩洪，包括排洪隧道、排沙隧道也持續調節放水。

北水局表示，這次枯水期石門水庫最低水蓄水率降到只剩7％，事隔約兩個月，6月幾波鋒面降雨和這次烟花颱風帶來豐沛雨量，使水庫又回到滿水位而且要洩洪，上次洩洪是2019年8初利奇馬強颱來襲，還造成停班停課

北水局說，石門水庫除了永久放流口，昨天深夜就開啟壩頂下方的排洪隧道（靠近南苑停車場），和發電廠旁的排沙隧道，排洪隧道有兩個排放口，每個最大排放量每秒1200立方公尺（cms），壩頂的溢洪道有6個閘門，每個閘門最高排放量1900cms，溢洪道最大洩洪量合計為1萬1400cms，今天並沒有用到最大洩洪量。

石門水庫下午1點30分集水區累計雨量為174.65毫米，進流量達2183cms，水庫水位仍為245.20公尺滿水位，蓄水量2億439萬噸。

石門水庫 雨量 停班停課

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