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迷你小團出動！可樂旅遊：上百商品「滿千折百」
配合政府政策鬆綁，可樂旅遊將以迷你小團、自駕遊，以及飯店和民宿預訂、各式票券等多樣化商品組合，作為首波主力產品。此外，也鎖定高詢問度產品，包含自由行、訂房、以及2人成行國旅指定商品，推出「滿千折百」優惠活動，最多可折500元。
根據社群口碑資料庫調查，疫後民眾最想做的事：出門旅遊、相約美食、戶外遊憩，可見對「旅行」的渴望。可樂旅遊延續去年深受小家庭及閨密好友喜愛「賓士九人座小團」產品，今年配合中央鬆綁規範，推出「安心出遊計畫」，以迷你小團方式，4人以上即可成行，景點也將以自然山林遊程或遠離塵囂的花東地區路線為主，如明池森林遊樂區、拉拉山、雪霸公園、司馬庫斯、武界、阿里山步道、花東賞金針花等。
即日起持續2周，可樂旅遊鎖定高詢問度的自由行、訂房以及2人成行的國旅指定商品，推出「滿千折百」優惠活動，滿1,000元折100元，最高滿5,000元折500元。除了租車＋訂房的套裝產品，也可搭配搭乘高鐵、台鐵、飛機，訂房優惠如大板根森林溫泉酒店一泊二食每房7,040元起；適合家庭歡樂出遊的麗寶賽車主題旅店每房4,999元起，另蒐羅全台各地的特色民宿，甚至還可包棟，如墾丁「初見恆美」28,800元起、南投「日月潭觀日品月」47,360元起、澎湖西嶼「二崁樸宿」15,900元起等。
票券方面，業者推薦配合暑假推出的「粉紅豬小妹 玩樂日互動特展」、「山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展」的限量優惠票，還有全台各樂園門票、各式餐券、以及租車自駕等。參考網頁：安心出遊GO https://reurl.cc/9rLa48。
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