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愛買量販全台各分店「不開放賣埸內飲食區、試吃試飲」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
愛買量販宣布全台各分店不開放「量販賣埸內的飲食區、試吃與試飲」，但配合各縣市政府同意內用政策，基隆、桃園、新竹、台南、花蓮等縣市轄區內的愛買門市將開放外圍美食餐飲區的公共座位區。圖／愛買量販提供
愛買量販宣布全台各分店不開放「量販賣埸內的飲食區、試吃與試飲」，但配合各縣市政府同意內用政策，基隆、桃園、新竹、台南、花蓮等縣市轄區內的愛買門市將開放外圍美食餐飲區的公共座位區。圖／愛買量販提供

中央疫情指揮中心宣布7月27日至8月9日警戒從3級調降為2級，愛買量販表示，全台各分店不開放「量販賣埸內的飲食區、試吃與試飲」，但配合各縣市政府同意內用政策，目前已發佈的包括基隆、桃園、新竹、台南和花蓮等地，該縣市轄區內的愛買門市將開放「外圍美食餐飲區的公共座位區」，並且依政府規範執行相關管制措施，像是降載、梅花座、隔板、現場人員執行管理提醒等。

全聯在7月27日降級後，依舊維持高規格防疫措施，平均每兩小時就消毒一次，包含收銀區、手推車、提籃等，座位區暫不開放，消費者入場實聯制、人流管制等都將依照政府規定。家樂福將配合各地方政府疫情第二階段規範，如可開放美食街、主題餐廳內用等將依據防疫規定執行。好市多則將觀察一陣子，目前暫時維持三級警戒狀態的管制措施。

疫情 愛買

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