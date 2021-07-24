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石門水庫滿水位蓄滿2億噸 遊客車排長龍搶看洩洪
烟花颱風雖然沒登陸，但是外圍環流一樣帶來豐沛雨量，石門水庫今天上午10點進行睽違兩年的溢洪道洩洪，水庫水位也在中午11點整點記錄時達到滿水位245.14公尺，蓄滿2億噸水。
水利署北水局上午洩洪前至少1小時就發布洩洪消息，讓下游及早因應，例行的宣傳引起網友關注，大家都顯得興奮，原本風雨天不見遊客的場景，也引來專程看洩洪的民眾，南苑停車場、壩頂都有遊客趕來觀賞已經兩年不見的洩洪壯觀畫面，還有網路直播主到場分享即時畫面，水庫保七警力在現場拉起封鎖線，讓遊客和排洪隧道、溢洪道保持至少300公尺以上的距離。
桃園市政府觀旅局在壩頂的即時影像鏡頭也發揮吸睛的效果，上午10點前就先把畫面放在排洪隧道（洩洪道和南苑停車場之間），就有不少網友留言神準預測今天會洩洪。10點一到，北水局準時操作洩洪，只見壩頂的溢洪道6個閘鬥全開，清澈的水雪白從上百公尺的水道像溜滑梯般直洩而下，看似平靜，但是到了水道末端撞擊堰池水面形成V字型水柱像龍捲風一樣往上衝，加速和衝撞產的聲音相當震撼。
觀旅局在壩頂的You Tube即時影像看不見溢洪道下衝激起大水柱的畫面，不過沒到現場的民眾可以觀看水利署在You Tube的直播畫面。觀旅局直播時也即時調查是否第一次看洩洪，8500多人有約70％第一次看洩洪。網友留言難以置信兩個月前「乾爆」，現在居然滿水位，南苑停車場入口因為實聯制和防疫措施，車輛排長龍等進場看洩洪。
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