快訊

直播／再添2死…今增本土24例 新北市9例最多

ROC代表隊奪首面銀！衛報將俄羅斯隊誤植成中華台北隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫滿水位蓄滿2億噸 遊客車排長龍搶看洩洪

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫洩洪，吸引民眾冒著風雨到現場觀看。記者鄭國樑／攝影
石門水庫洩洪，吸引民眾冒著風雨到現場觀看。記者鄭國樑／攝影

烟花颱風雖然沒登陸，但是外圍環流一樣帶來豐沛雨量，石門水庫今天上午10點進行睽違兩年的溢洪道洩洪，水庫水位也在中午11點整點記錄時達到滿水位245.14公尺，蓄滿2億噸水。

水利署北水局上午洩洪前至少1小時就發布洩洪消息，讓下游及早因應，例行的宣傳引起網友關注，大家都顯得興奮，原本風雨天不見遊客的場景，也引來專程看洩洪的民眾，南苑停車場、壩頂都有遊客趕來觀賞已經兩年不見的洩洪壯觀畫面，還有網路直播主到場分享即時畫面，水庫保七警力在現場拉起封鎖線，讓遊客和排洪隧道、溢洪道保持至少300公尺以上的距離。

桃園市政府觀旅局在壩頂的即時影像鏡頭也發揮吸睛的效果，上午10點前就先把畫面放在排洪隧道（洩洪道和南苑停車場之間），就有不少網友留言神準預測今天會洩洪。10點一到，北水局準時操作洩洪，只見壩頂的溢洪道6個閘鬥全開，清澈的水雪白從上百公尺的水道像溜滑梯般直洩而下，看似平靜，但是到了水道末端撞擊堰池水面形成V字型水柱像龍捲風一樣往上衝，加速和衝撞產的聲音相當震撼。

觀旅局在壩頂的You Tube即時影像看不見溢洪道下衝激起大水柱的畫面，不過沒到現場的民眾可以觀看水利署在You Tube的直播畫面。觀旅局直播時也即時調查是否第一次看洩洪，8500多人有約70％第一次看洩洪。網友留言難以置信兩個月前「乾爆」，現在居然滿水位，南苑停車場入口因為實聯制和防疫措施，車輛排長龍等進場看洩洪。

從石門水庫南苑停車場看洩洪畫面相當壯觀。記者鄭國樑／攝影
從石門水庫南苑停車場看洩洪畫面相當壯觀。記者鄭國樑／攝影
石門水庫壩頂往下看洩洪相當震撼。記者鄭國樑／攝影
石門水庫壩頂往下看洩洪相當震撼。記者鄭國樑／攝影
石門水庫壩頂上午不少遊客湧入看洩洪。圖／桃園市觀旅局即時影像
石門水庫壩頂上午不少遊客湧入看洩洪。圖／桃園市觀旅局即時影像

石門水庫 網路直播

延伸閱讀

颱風烟花雨勢滂沱 降雨效益4600萬噸石門水庫最多

石門水庫水位枯水期後新高 盼烟花颱風蓄滿水

烟花颱風可望補滿石門水庫？北水局：需保留防洪空間

微解封遊客回流 上百人遊大溪老街、石門水庫湧千輛車

相關新聞

烟花颱風解除海警 西南風接力襲 中南部未來一周防大雨

中度颱風烟花今天上午11時30分解除海上颱風警報。中央氣象局說，北台灣雨勢下半天就會緩和。今晚颱風遠離，西南風接力，中南...

台北市大豪雨！ 彭啟明：北部上午注意間歇性強降雨

中央氣象局持續發布中度颱風烟花海上颱風警報，北部海面及東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。烟花颱風中心位置今天清晨5時的...

桃園市、新竹縣大豪雨！ 10縣市大雨、豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天桃園市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新...

雙颱共舞！ 今年第8號颱風尼伯特生成 路徑、影響看這

又有颱風形成。中央氣象局說，除了中颱烟花，關島東方海面的熱帶性低氣壓，晚間8時形成今年第8號颱風尼伯特。對台灣無直接影響...

石門水庫持續洩洪 北水局監控集水區洪峰何時進水庫

石門水庫今天中午約11點回升到滿水位，水庫溢洪道持續洩洪。北區水資源局表示，集水區上游持續降雨，研判洪峰中午前還沒進入水...

影／颱風走了 基隆海邊掀巨浪 觀浪人潮險象環生

烟花颱風海上警報解除，但海邊仍持續有大浪，加上今天是中央防疫指揮中心昨天宣布27日起降級後首個周末，上午雨停後，海大對面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。