石門水庫滿水位蓄滿2億噸 遊客車排長龍搶看洩洪

烟花颱風雖然沒登陸，但是外圍環流一樣帶來豐沛雨量，石門水庫今天上午10點進行睽違兩年的溢洪道洩洪，水庫水位也在中午11點整點記錄時達到滿水位245.14公尺，蓄滿2億噸水。

水利署北水局上午洩洪前至少1小時就發布洩洪消息，讓下游及早因應，例行的宣傳引起網友關注，大家都顯得興奮，原本風雨天不見遊客的場景，也引來專程看洩洪的民眾，南苑停車場、壩頂都有遊客趕來觀賞已經兩年不見的洩洪壯觀畫面，還有網路直播主到場分享即時畫面，水庫保七警力在現場拉起封鎖線，讓遊客和排洪隧道、溢洪道保持至少300公尺以上的距離。

桃園市政府觀旅局在壩頂的即時影像鏡頭也發揮吸睛的效果，上午10點前就先把畫面放在排洪隧道（洩洪道和南苑停車場之間），就有不少網友留言神準預測今天會洩洪。10點一到，北水局準時操作洩洪，只見壩頂的溢洪道6個閘鬥全開，清澈的水雪白從上百公尺的水道像溜滑梯般直洩而下，看似平靜，但是到了水道末端撞擊堰池水面形成V字型水柱像龍捲風一樣往上衝，加速和衝撞產的聲音相當震撼。