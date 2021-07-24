疫情調降玉管處憂路殺再起 野生動物變「小扁」

國內疫情警戒27日起降級至第二級，玉山國家公園生態保護區仍未開放，但是遊憩據點的遊客中心、賣店、步道持續開放。因之前三級警戒，野生動物少了人為干擾，塔塔加常見野生動物現蹤，但也出現獼猴遭路殺，玉管處提醒遊客放慢車速，並遵守勿接觸、勿騷擾以及不餵食原則。

玉管處表示，考量山屋及登山營地屬不特定民眾聚集場所，因此山屋及生態保護區持續關閉。至於交通可及性較高的各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點則全面開放，停車場之容留數 量也調高至 50% ， 相關防疫措施請參考官網最新消息https://www.ysnp.gov.tw/，也請大家遵守各項防疫措施，守護防疫成果。

三級警戒持續了60餘天，因為民眾減少外出，讓山林裡野生動物有了放暑假的機會，現在到玉山塔塔加地區，距離公路不遠處就有機會可見到臺灣獼猴、黃喉貂、水鹿、山羌、菊池氏龜殼花等各式動物，但是過快的車速對於野生動物的危害很大。

台灣獼猴是塔塔加最常見的野生動物之一，獼猴對車輛警戒較低，往往到車輛接近時才躲開，5月底塔塔加便有獼猴遭路殺，除野生動物警覺性降低外，車速過快也是路殺原因之一，夏季山區常有爬蟲類橫越道路或在公路上日光浴，駕駛人稍不注意，珍貴蛇類就變「小扁」。