快訊

delta病毒好兇！以色列衛生部：輝瑞疫苗保護力降至39%

東奧桌球／黃金混雙快打 林昀儒、鄭怡靜連拿4局晉8強

疫情調降玉管處憂路殺再起 野生動物變「小扁」

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山塔塔加因為疫情警戒遊客減少，可以看到台灣獼猴母猴帶著幼子逛馬路。圖／玉管處提供
玉山塔塔加因為疫情警戒遊客減少，可以看到台灣獼猴母猴帶著幼子逛馬路。圖／玉管處提供

國內疫情警戒27日起降級至第二級，玉山國家公園生態保護區仍未開放，但是遊憩據點的遊客中心、賣店、步道持續開放。因之前三級警戒，野生動物少了人為干擾，塔塔加常見野生動物現蹤，但也出現獼猴遭路殺，玉管處提醒遊客放慢車速，並遵守勿接觸、勿騷擾以及不餵食原則。

玉管處表示，考量山屋及登山營地屬不特定民眾聚集場所，因此山屋及生態保護區持續關閉。至於交通可及性較高的各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點則全面開放，停車場之容留數 量也調高至 50% ， 相關防疫措施請參考官網最新消息https://www.ysnp.gov.tw/，也請大家遵守各項防疫措施，守護防疫成果。

三級警戒持續了60餘天，因為民眾減少外出，讓山林裡野生動物有了放暑假的機會，現在到玉山塔塔加地區，距離公路不遠處就有機會可見到臺灣獼猴、黃喉貂、水鹿、山羌、菊池氏龜殼花等各式動物，但是過快的車速對於野生動物的危害很大。

台灣獼猴是塔塔加最常見的野生動物之一，獼猴對車輛警戒較低，往往到車輛接近時才躲開，5月底塔塔加便有獼猴遭路殺，除野生動物警覺性降低外，車速過快也是路殺原因之一，夏季山區常有爬蟲類橫越道路或在公路上日光浴，駕駛人稍不注意，珍貴蛇類就變「小扁」。

玉管處呼籲，民眾開車上山透氣，務必要減速慢行，遇野生動物也要「勿接觸、勿干擾、勿餵食」的原則，並將廢棄物帶下山，維護生態環境。

玉山塔塔加因為疫情警戒遊客減少，公路上可看到成群獼猴活動。圖／玉管處提供
玉山塔塔加因為疫情警戒遊客減少，公路上可看到成群獼猴活動。圖／玉管處提供

台灣獼猴 玉山國家公園 保護區

延伸閱讀

迎防疫降級 高雄蚵仔寮場內管控研擬放寬至190人

27日防疫降級 黃偉哲宣布：台南餐飲業開放內用

防疫降級嘉義縣餐廳有條件內用 業者：合菜分菜困難

疫情警戒降為二級 雪霸國家公園配合調整管制措施

相關新聞

烟花颱風解除海警 西南風接力襲 中南部未來一周防大雨

中度颱風烟花今天上午11時30分解除海上颱風警報。中央氣象局說，北台灣雨勢下半天就會緩和。今晚颱風遠離，西南風接力，中南...

台北市大豪雨！ 彭啟明：北部上午注意間歇性強降雨

中央氣象局持續發布中度颱風烟花海上颱風警報，北部海面及東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。烟花颱風中心位置今天清晨5時的...

桃園市、新竹縣大豪雨！ 10縣市大雨、豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天桃園市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新...

國旅開放 業者估團費恐漲3成

疫情警戒自廿七日起降為二級，開放五○人以下旅行團，每台遊覽車最多載廿人，引發業界討論。旅遊業者分析，後疫情旅遊將以可拉開...

誤食32顆「巴克球」 男童急送醫

防疫期間，兒童宅在家父母當心。有名12歲男童在家玩俗稱「巴克球」的強力磁鐵珠，卻不慎吞下32顆緊急送醫。醫師發現，巴克球...

雙颱共舞！ 今年第8號颱風尼伯特生成 路徑、影響看這

又有颱風形成。中央氣象局說，除了中颱烟花，關島東方海面的熱帶性低氣壓，晚間8時形成今年第8號颱風尼伯特。對台灣無直接影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。