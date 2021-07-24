烟花颱風解除海警 西南風接力襲 中南部未來一周防大雨

中度颱風烟花今天上午11時30分解除海上颱風警報。中央氣象局說，北台灣雨勢下半天就會緩和。今晚颱風遠離，西南風接力，中南部將迎接整周的降雨，甚至達到大雨等級。

根據氣象局最新預報資訊，烟花颱風今天上午11時的中心位置在台北的東北方約360公里海面上。以每小時15公里速度，向北北西轉西北進行。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。其暴風圈逐漸脫離台灣北部海面，對台灣北部海面及東北部海面威脅已解除。

氣象局說，21日0時至今天上午11時出現較大雨量如下：新竹縣鳥嘴山714.5毫米，苗栗縣鳳美622.5毫米，桃園市高義580.0毫米，新北市碧湖546.0毫米，宜蘭縣坪林石牌494.0毫米，台北市陽明山485.5毫米，台中市桃山330.0毫米，基隆市復興國小203.0毫米。

氣象預報員謝佩芸說，隨著烟花逐漸北上遠離，上午11時30分解除海警，未來朝北北西轉西北近，明天下半天進入中國大陸華中地區。北部山區過去幾天在颱風風場還有地形舉升作用影響下，降雨特別明顯，此外新竹、桃園山區已經到豪雨等級。

氣象局上午11時針對10縣市發布豪雨、大雨特報。台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區易有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

謝佩芸說，烟花颱風外圍環流持續影響中，未來兩三小時北台灣、南投山區有明顯降雨，但北台灣降雨會在中午過後趨緩。晚上颱風遠離，風場轉西南風，中南部留意降雨機率提高。

太平洋地區除了烟花台風，謝佩芸說，目前還有尼伯特颱風，未來路徑朝日本東部移動，對台灣沒有影響。

謝佩芸說，台灣所處大低壓區，颱風北上後，大低壓區逐漸北抬，台灣會位在大低壓區南側，也就是西南風位置。西南風最強位置在台灣南邊海面，將直接影響台灣地區西南風，目前風力跟水氣的量還沒有達到西南氣流等級。不過低壓環流後續還有變化空間，是否增強要持續觀察。

謝佩芸說，中南部明天開始到未來一周天氣不穩定會出現局部大雨。至於背風面北部、東半部則留意高溫出現，中午前後會達到35到36度，東南部也會因西南風沉降而有焚風。

謝佩芸說，明後兩天北部、東半部、南部、澎湖沿海還是有長浪發生。另外提醒北部山區，過去幾天連續降雨，含水量高，土壤容易鬆動，務必多留意。