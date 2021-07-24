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嘉市唯一全國龍眼蜜頭等獎 蜂農：堅持品質濃醇花香

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
消費者用手指襯在玻璃瓶後，從玻璃瓶前方直視，真蜜含有酵素、礦物質較濃稠，幾乎無法透視、看不清楚手指。記者卜敏正／攝影
消費者用手指襯在玻璃瓶後，從玻璃瓶前方直視，真蜜含有酵素、礦物質較濃稠，幾乎無法透視、看不清楚手指。記者卜敏正／攝影

嘉義市東發養蜂場蜂蜜日前獲「2021全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」頭等獎，負責人林永勝去年也是嘉義縣市唯一獲農委會產銷履歷認證蜂農，他坦言經營養蜂場辛苦，隨季節從南到北載蜜蜂追花蜜，連續雨季沒蜜採則須餵養蜜蜂、但不能採蜜，唯有堅持品質，才能讓消費者品嘗最優質蜂蜜。

嘉義市建設處副處長羅資政今天到東發養蜂場張貼紅榜，代表市長黃敏惠恭賀林永勝的蜂蜜，獲「2021全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」頭等獎，並稱讚林永發堅持品質、創新品牌，將嘉義市優質蜂蜜推展全國。

52歲林永勝表示，從小跟父親養蜂，家族在嘉義市養蜂超過80年，目前養蜂410箱，配合「林下經濟、共享自然」，經常逐花蜜而居，帶著蜂箱從南到北追逐花開，若氣候太差無蜜可採，像近一個月雨季無花蜜可採，必須餵養蜜蜂。

「餵養糖水不能採蜜！」林永勝說，戶外採蜜本來就選無人地區、受疫情影響少，但連續下雨成本增加，雨季期3到6天要餵養蜜蜂一次，讓蜜蜂保持體力、不至於餓死，這段時間蜂農必須停止採蜜，因為此時所採的都是糖，甜度高，沒有純蜜濃醇香風味，尤其缺少花香味。

林永勝表示，蜜蜂採蜜是用下顎腺吸取蜜汁，在用上顎腺反芻120次產生酵素、生成蜂蜜，純蜜成琥珀色、多以透明玻璃瓶裝，消費者可用手指襯在玻璃瓶後，從玻璃瓶前方直視，真蜜含有酵素、礦物質較濃稠，幾乎無法透視、看不清楚手指，若是合成蜜則較清澈，可以看見手指。

他說，也可將蜂蜜用冷水沖泡，真蜜有酵素、澱粉酶泡水會比較混濁，合成蜜則較透明；也有人將沖泡的蜜水放入寶特瓶搖晃，泡沫細緻綿密是真蜜，合成蜜泡沫較易消失，但他認為這個方法辦適度不佳，部分合成蜜泡沫也不少。

林永發堅持品質、創新推「四季蜂收」品牌，將嘉義市優質蜂蜜推展全國。記者卜敏正／翻攝
林永發堅持品質、創新推「四季蜂收」品牌，將嘉義市優質蜂蜜推展全國。記者卜敏正／翻攝
嘉義市建設處副處長羅資政到東發養蜂場張貼紅榜，代表市長黃敏惠恭賀林永勝的蜂蜜，獲「2021全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」頭等獎。記者卜敏正／翻攝
嘉義市建設處副處長羅資政到東發養蜂場張貼紅榜，代表市長黃敏惠恭賀林永勝的蜂蜜，獲「2021全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」頭等獎。記者卜敏正／翻攝
林永勝強調連續雨季沒蜜採則須餵養蜜蜂、但不能採蜜，唯有堅持品質，才能讓消費者品嘗最優質蜂蜜。記者卜敏正／攝影
林永勝強調連續雨季沒蜜採則須餵養蜜蜂、但不能採蜜，唯有堅持品質，才能讓消費者品嘗最優質蜂蜜。記者卜敏正／攝影

蜂蜜 蜜蜂 嘉義

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