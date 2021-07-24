二級警戒相關規範好多！ QA、圖卡一次查

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，除了飲食外，外出全程配戴口罩，以及開放室內50人、室外100人集會活動，此外，婚宴、公祭及幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心、失智據點、美容美體業、宗教場所等，符合各部會規定可開放。由於管制措施陸續更新，詳情和最新進展，請查閱疾管署網站（ https://www.cdc.gov.tw/ ）。

●學生可以上安親班、補習班嗎？

答：

幼兒園：

（一）80%以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園；未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）幼兒教室容留人數，以該室內面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數。

（三）調整課程、遊戲、用餐、午睡分流管制。

（四）每日幼兒入園前、用餐前後及離園後清消；師生常接觸，每日至少清消5次；每周1次全園消毒及中央空調。

（五）無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不得開放。

（六）交通車接送服務落實防疫措施。

兒童課後照顧中心：

（一）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數，於教室外及門口公告。

（三）供餐以個人套餐為主，分菜後上餐，用餐前後清消，並使用隔板。

（四）每週機構應進行全面清消；無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不得開放。

（五）交通車接送服務落實防疫措施。

補習班：

（一）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數，於教室外及門口公告。如因容留人數限制，招收學生之對象或班別由補習班規劃辦理，建議以12歲以下兒童為優先對象。

（三）如有用餐需求，應避免飲食中交談，並使用隔板，用餐前後完成清消。

（四）每周機構應進行全面清消；無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不開放為原則。

（五）已實施線上教學之補習班，建議仍採線上教學為原則。

（六）交通車接送服務落實防疫措施。

社會教育機構：

（一）人流管控：單一出入口館舍依總活動面積（扣除固定設備）以每2.25平方公尺1人計算管控人流，並應做好分流及動線規劃。

（二）社教機構入館採預約制、團體預約參觀不得超過50人；圖書館暫停開放團體申請入館。

（三）設有座位、推廣及文教活動，採間隔座、梅花座或其他保持至少1.5公尺距離之做法。

（四）互動式或無法保持室內外適當社交距離之活動仍暫停辦理。

（五）放映影片之劇院得開放入場（不包括表演類型之劇場），但須比照「電影院防疫管理措施」辦理。機構得自行調整場次及時間。

（六）開放定時導覽及館內外教育活動，但需符合社交距離及相關防疫措施。露營或夜宿之教育活動仍暫停辦理。

社區大學（秋季班報名）：

（一）開放社區大學受理秋季班招生報名，實體課程仍暫不開放。

（二）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

高級中等以下學校運動團隊訓練：

（一）學校固定人員返校訓練，人員造冊，禁止跨校訓練，各訓練場所同時段以室內20人、室外40人上限。

（二）未施打疫苗或接種未滿14天者，首次訓練前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（三）工作人員(如教練、防護員)全程佩戴口罩及面罩。

（四）不開放住宿。

室內外運動場館：

（一）室內外運動場館容留人數以最適承載量50%為限。

（二）教練未施打疫苗或接種未滿14天者，於第1次授課前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（三）開放室內外運動場館（含保齡球館及撞球場），針對球檯、球道等相關器材、設備，間隔開放使用並符合1.5公尺距離，每球檯及每球道以2人為限，並放置酒精、拋棄式擦拭布，提供使用者清消。

（四）個人自備之器具、器材，不得互相借用；如由場館提供時，於轉換使用者前後，應再次消毒手部、器材及器具。

（五）團體運動及競賽開放，應符合實聯制及全程佩戴口罩，並依運動場館防疫指引辦理。

（六）加強環境、器材之消毒清潔工作，至少每兩小時清潔消毒1次。

高級中等以下學校暑期教學活動：

開放暑期課業輔導、夏日樂學及學習扶助等等靜態、校內、室內、具固定座位、固定成員之教學活動、及高級中等學校學生返校練習技能檢定等，依下列規定辦理：

（一）相關工作人員（如授課教師、指導教師等）未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室（實習工場）面積，扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺，以計算各空間可容留人數上限。

（三）有關學生返校練習技能檢定，屬固定崗位且固定成員，故開放辦理；其使用之設備、器材，於每次輪替共用前，均應先徹底清潔、消毒。

（四）不開放暑假住宿及赴校外之活動。

●可以出遊嗎？

答：

國家公園：除山屋及生態保護區仍持續關閉外，將開放戶外遊憩據點及國家公園內露營區，並加強監測人流，進入沙灘需落實人流管制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫作為，如無法全程配戴口罩則不開放；室內場所進行總量管制，上限50人，用餐依衛生福利部規定辦理；停車場調整停車數為原數量的50%，相關管制視各國家公園環境特性，因地制宜滾動調整。

國家風景區：

（一）封閉型景點（單一出入口之園區、遊客中心）：放寬容留量承載人數至50%；入園時間放寬至公告正常營業時間。

（二）非封閉型景點：可全程配戴口罩情況開放據點內海邊、沙灘，及操作騎乘器具之水域遊憩活動，但禁止游泳；在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後配戴口罩下，得從事水肺潛水及衝浪。在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可規劃開放戶外用餐區。

（三）停車場管理：停車數放寬至50%，採單一時間內總量管制。

（四）國家風景區轄管露營場：容留量承載人數放寬至50%；採實聯制、出入口量測體溫、全程戴口罩、及禁止室外100人、室內50人之群聚活動。

觀光遊樂業：容留量承載人數放寬至50%；入園免預約；入園時間放寬至正常營業時間；室內表演場館及展覽場館採間隔座，戶外表演劃設管制範圍，並依文化部規範辦理；無法全程配戴口罩之水域遊樂設施禁止，但全程可配戴口罩之設施可開放、設施容留人數50%；設施放寬免預約；在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可規劃開放戶外用餐區。

旅行業：旅行團組團人數放寬至不超過50人，並依指揮中心集會活動規範辦理；另交通工具安排旅客座位相間隔；車內不得用餐、麥克風限隨團服務人員說明講解使用，使用後並清消。行程規劃安排仍應符合二級警戒標準所訂之相關防疫指引。

●可以看電影或欣賞藝文表演嗎？

答：

文化部放寬表演場館開放觀眾入場，採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排；展覽場館每一時段不受100人上限；開放戶外活動、演出及酬神戲；以及劇組放寬已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日者，拍攝演出時得不佩戴口罩等管理措施。

7月27日起，表演場館開放觀眾入場，座位安排採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排（同行者得視需要調整並坐），不設搖滾區，第一排觀眾與舞台前緣或表演區最前段距離至少3公尺以上；演職人員動線及各項使用空間應獨立規劃，並與觀眾分流。

表演藝術演出（含酬神戲）及影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，拍攝演出時得不佩戴口罩。

在展覽場館部分，仍以預約制為原則，但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限；同時，開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限；辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。

此外，增加戶外活動、演出及酬神等管理措施，包含應劃設區域管制範圍及出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制；有固定座位者，採間隔座、梅花座或其他適當距離的安排，無固定座位者，應維持1公尺社交距離；超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。

●可以舉辦公祭嗎？

答：

宗教部分，除遶境、進香、遊行等移動式活動及普渡後福宴、平安宴等具聯誼性質餐會仍然禁止辦理外，宗教場所降級後開放民眾參拜，室內最多50人、室外最多100人，也同時開放在廟埕、廣場、各類場館等辦理固定地點的宗教集會活動。

自7月27日起，參加公祭的單位採推派代表出席，各地方殯儀館管理單位訂定設施管制總量，並按各廳室大小（室內以每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人）、建築內公共空間及喪禮上下場人流情形等整體考量，公告各廳室管制人數上限。

另納骨塔部分，開放民眾進塔祭拜，室內最多50人，室外搭棚祭拜最多100人。倘若納骨塔辦理中元普渡，無法落實人流管制規定，建議由管理單位自行辦理中元祭祀，但不對外開放民眾參與。