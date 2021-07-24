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二級警戒相關規範好多！ QA、圖卡一次查

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，國家公園規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，國家公園規範。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，除了飲食外，外出全程配戴口罩，以及開放室內50人、室外100人集會活動，此外，婚宴、公祭及幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心、失智據點、美容美體業、宗教場所等，符合各部會規定可開放。由於管制措施陸續更新，詳情和最新進展，請查閱疾管署網站（ https://www.cdc.gov.tw/ ）。

●學生可以上安親班、補習班嗎？

答：

幼兒園：

（一）80%以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園；未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）幼兒教室容留人數，以該室內面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數。

（三）調整課程、遊戲、用餐、午睡分流管制。

（四）每日幼兒入園前、用餐前後及離園後清消；師生常接觸，每日至少清消5次；每周1次全園消毒及中央空調。

（五）無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不得開放。

（六）交通車接送服務落實防疫措施。

兒童課後照顧中心：

（一）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數，於教室外及門口公告。

（三）供餐以個人套餐為主，分菜後上餐，用餐前後清消，並使用隔板。

（四）每週機構應進行全面清消；無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不得開放。

（五）交通車接送服務落實防疫措施。

補習班：

（一）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算容留人數，於教室外及門口公告。如因容留人數限制，招收學生之對象或班別由補習班規劃辦理，建議以12歲以下兒童為優先對象。

（三）如有用餐需求，應避免飲食中交談，並使用隔板，用餐前後完成清消。

（四）每周機構應進行全面清消；無窗戶、密閉空間、無法保持通風之空間不開放為原則。

（五）已實施線上教學之補習班，建議仍採線上教學為原則。

（六）交通車接送服務落實防疫措施。

社會教育機構：

（一）人流管控：單一出入口館舍依總活動面積（扣除固定設備）以每2.25平方公尺1人計算管控人流，並應做好分流及動線規劃。

（二）社教機構入館採預約制、團體預約參觀不得超過50人；圖書館暫停開放團體申請入館。

（三）設有座位、推廣及文教活動，採間隔座、梅花座或其他保持至少1.5公尺距離之做法。

（四）互動式或無法保持室內外適當社交距離之活動仍暫停辦理。

（五）放映影片之劇院得開放入場（不包括表演類型之劇場），但須比照「電影院防疫管理措施」辦理。機構得自行調整場次及時間。

（六）開放定時導覽及館內外教育活動，但需符合社交距離及相關防疫措施。露營或夜宿之教育活動仍暫停辦理。

社區大學（秋季班報名）：

（一）開放社區大學受理秋季班招生報名，實體課程仍暫不開放。

（二）工作人員未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

高級中等以下學校運動團隊訓練：

（一）學校固定人員返校訓練，人員造冊，禁止跨校訓練，各訓練場所同時段以室內20人、室外40人上限。

（二）未施打疫苗或接種未滿14天者，首次訓練前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（三）工作人員(如教練、防護員)全程佩戴口罩及面罩。

（四）不開放住宿。

室內外運動場館：

（一）室內外運動場館容留人數以最適承載量50%為限。

（二）教練未施打疫苗或接種未滿14天者，於第1次授課前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（三）開放室內外運動場館（含保齡球館及撞球場），針對球檯、球道等相關器材、設備，間隔開放使用並符合1.5公尺距離，每球檯及每球道以2人為限，並放置酒精、拋棄式擦拭布，提供使用者清消。

（四）個人自備之器具、器材，不得互相借用；如由場館提供時，於轉換使用者前後，應再次消毒手部、器材及器具。

（五）團體運動及競賽開放，應符合實聯制及全程佩戴口罩，並依運動場館防疫指引辦理。

（六）加強環境、器材之消毒清潔工作，至少每兩小時清潔消毒1次。

高級中等以下學校暑期教學活動：

開放暑期課業輔導、夏日樂學及學習扶助等等靜態、校內、室內、具固定座位、固定成員之教學活動、及高級中等學校學生返校練習技能檢定等，依下列規定辦理：

（一）相關工作人員（如授課教師、指導教師等）未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明。且每3-7天需再定期快篩(原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每3天篩檢)。

（二）以教室（實習工場）面積，扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺，以計算各空間可容留人數上限。

（三）有關學生返校練習技能檢定，屬固定崗位且固定成員，故開放辦理；其使用之設備、器材，於每次輪替共用前，均應先徹底清潔、消毒。

（四）不開放暑假住宿及赴校外之活動。

●可以出遊嗎？

答：

國家公園：除山屋及生態保護區仍持續關閉外，將開放戶外遊憩據點及國家公園內露營區，並加強監測人流，進入沙灘需落實人流管制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫作為，如無法全程配戴口罩則不開放；室內場所進行總量管制，上限50人，用餐依衛生福利部規定辦理；停車場調整停車數為原數量的50%，相關管制視各國家公園環境特性，因地制宜滾動調整。

國家風景區：

（一）封閉型景點（單一出入口之園區、遊客中心）：放寬容留量承載人數至50%；入園時間放寬至公告正常營業時間。

（二）非封閉型景點：可全程配戴口罩情況開放據點內海邊、沙灘，及操作騎乘器具之水域遊憩活動，但禁止游泳；在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後配戴口罩下，得從事水肺潛水及衝浪。在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可規劃開放戶外用餐區。

（三）停車場管理：停車數放寬至50%，採單一時間內總量管制。

（四）國家風景區轄管露營場：容留量承載人數放寬至50%；採實聯制、出入口量測體溫、全程戴口罩、及禁止室外100人、室內50人之群聚活動。

觀光遊樂業：容留量承載人數放寬至50%；入園免預約；入園時間放寬至正常營業時間；室內表演場館及展覽場館採間隔座，戶外表演劃設管制範圍，並依文化部規範辦理；無法全程配戴口罩之水域遊樂設施禁止，但全程可配戴口罩之設施可開放、設施容留人數50%；設施放寬免預約；在戶外通風處、開放空間、保持社交距離下可規劃開放戶外用餐區。

旅行業：旅行團組團人數放寬至不超過50人，並依指揮中心集會活動規範辦理；另交通工具安排旅客座位相間隔；車內不得用餐、麥克風限隨團服務人員說明講解使用，使用後並清消。行程規劃安排仍應符合二級警戒標準所訂之相關防疫指引。

●可以看電影或欣賞藝文表演嗎？

答：

文化部放寬表演場館開放觀眾入場，採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排；展覽場館每一時段不受100人上限；開放戶外活動、演出及酬神戲；以及劇組放寬已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日者，拍攝演出時得不佩戴口罩等管理措施。

7月27日起，表演場館開放觀眾入場，座位安排採間隔座、梅花座或其他保持適當距離的安排（同行者得視需要調整並坐），不設搖滾區，第一排觀眾與舞台前緣或表演區最前段距離至少3公尺以上；演職人員動線及各項使用空間應獨立規劃，並與觀眾分流。

表演藝術演出（含酬神戲）及影視劇組拍攝部分，已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，拍攝演出時得不佩戴口罩。

在展覽場館部分，仍以預約制為原則，但可彈性開放現場報名，容留人數依1.5公尺社交距離計算，每一時段不受100人上限；同時，開放團體預約，每一團體每一時段以50人為上限；辦理活動時，應採間隔座、梅花座或其他保持適當距離安排，無固定坐位者，維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。

此外，增加戶外活動、演出及酬神等管理措施，包含應劃設區域管制範圍及出入口動線，並於入口處設置實聯制登錄機制；有固定座位者，採間隔座、梅花座或其他適當距離的安排，無固定座位者，應維持1公尺社交距離；超過250人戶外活動，防疫計畫應經地方政府核准。

●可以舉辦公祭嗎？

答：

宗教部分，除遶境、進香、遊行等移動式活動及普渡後福宴、平安宴等具聯誼性質餐會仍然禁止辦理外，宗教場所降級後開放民眾參拜，室內最多50人、室外最多100人，也同時開放在廟埕、廣場、各類場館等辦理固定地點的宗教集會活動。

自7月27日起，參加公祭的單位採推派代表出席，各地方殯儀館管理單位訂定設施管制總量，並按各廳室大小（室內以每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人）、建築內公共空間及喪禮上下場人流情形等整體考量，公告各廳室管制人數上限。

另納骨塔部分，開放民眾進塔祭拜，室內最多50人，室外搭棚祭拜最多100人。倘若納骨塔辦理中元普渡，無法落實人流管制規定，建議由管理單位自行辦理中元祭祀，但不對外開放民眾參與。

為避免聚集感染風險，各殯儀館的禮廳、靈堂、火化場、骨灰（骸）存放設施等治喪場所，應隨時加強環境清潔消毒，落實實聯制、量體溫、噴酒精、妥善規劃民眾進出動線、全程佩戴口罩、禁止飲食，並實施人流總量管制。

7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，補習班規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，補習班規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，宗教場所規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，宗教場所規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，表演活動規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，表演活動規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，殯葬場所規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，殯葬場所規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，教育場所規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，教育場所規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，運動場館規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，運動場館規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，兒童課照中心規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，兒童課照中心規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，社區大學規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，社區大學規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，社會教育機構規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，社會教育機構規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，團體召開會議規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，團體召開會議規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，展覽館規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，展覽館規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，幼兒園規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，幼兒園規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，教育及運動場所放寬措施。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，教育及運動場所放寬措施。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，公共圖書館規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，公共圖書館規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，學校運動團體訓練規範。圖／指揮中心提供
7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，學校運動團體訓練規範。圖／指揮中心提供

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