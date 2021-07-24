27日起降二級警戒 台鐵宣布只剩這些車次停駛 其餘恢復

配合指揮中心將防疫警戒降為第二級，台鐵局宣布，7月27日起除1次、2次觀光列車；72次、73次團體列車； 502次莒光號，605次莒光號（逢周日）；206次、213次普悠瑪號（逢周六）；266次、233次普悠瑪號（逢周日）停駛；以及511次、516次莒光號截短行駛至新左營站外，其餘受疫情影響停開班次回復行駛。

台鐵說，依據交通部6月28日交路字第1105008011號公告，7月27日起各級對號列車開放旅客持用電子票證及定期票乘車（太魯閣號、普悠瑪號、團體列車、觀光列車、專列及親子車廂等除外），且仍停止發售對號列車無座票。

按照昨天指揮中心公布指引，7月27日起到8月9日，台鐵車站非付費區餐廳內用原則依照衛福部規定及各地方政府規定辦理。列車上及車站內（除非付費區餐廳外）禁止飲食。列車上停售便當、飲料、食品及各項推車商品。對號列車限制發售座位數以七成為上限，並不發售無座（站）票。車站大廳、公共空間暫停租借

台鐵說，列車行駛車次、時刻，請參閱台鐵網站（ http://www.railway.gov.tw ），及各車站公告。