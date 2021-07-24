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影／烟花逼近北台基隆河上游水位高漲 員山子上午分洪

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
員山子今天上午分洪。圖／水利署第十河川局提供
員山子今天上午分洪。圖／水利署第十河川局提供

烟花颱風影響，上游雨量持續不斷，基隆河上游水位高漲，今天上午6時10分，員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，為今年第2次分洪。

水利署第十河川局發言人副局長楊連洲今天上午表示，今天凌晨5時40分到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。由於上游山區雨勢持續不斷，6時10分員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。今天為今年第2次分洪，自2004年以來第54次分洪。

第十河川局指出，基隆河上游200年重現期流量達每秒1620立方公尺，員山子分洪道能將其中81％（每秒1310立方公尺）洪水直接由隧道導引入海可，有效減少基隆河洪峰，保障下游瑞芳、七堵及汐止等地區安全，減免水患威脅及損失。

根據中央氣象局最新資料顯示，第6號烟花颱風過去3小時強度略為增強，目前其中心在台北東北東方海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈正通過台灣北部近海，對台灣北部海面及東北部海面構成威脅。

今天上午8時的中心位置在北緯 26.2 度，東經 124.7 度，即在台北的東北東方約 350 公里之海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉西北進行。

員山子今天上午分洪。圖／水利署第十河川局提供
員山子今天上午分洪。圖／水利署第十河川局提供
員山子今天上午分洪。圖／水利署第十河川局提供
員山子今天上午分洪。圖／水利署第十河川局提供

烟花颱風 基隆 員山子

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