烟花颱風水量豐 石門水庫睽違2年上午10點要洩洪

受烟花颱風外圍環流影響，石門水庫集水區降下大雨，水庫接近滿水位245公尺，為確保水庫營運安全，水利署北區水資源局表示，昨晚約11點就先啟動排沙隧道、排洪水道，預計今天上午10點開啓最大的溢洪道洩洪，這也是自2019年利奇馬颱風後，石門水庫再次開啓溢洪道。

北水局表示，今天上午8點石門水庫水位為244.38公尺，距離滿水位不到1公尺，蓄水量為1.97億立方公尺。颱風雖遠離，外圍環流仍持續發威、入流量持續增加，在目前水庫將滿情況下，需要加大放流量降低水位。

因應烟花颱風來襲，北水局自7月20日起即進行調節性放水，先以滿載發電增加出來量，再配合降雨增加情況，陸續啟動相關放流設施，包括永久河道放水道、排砂隧道及排洪隧道等。