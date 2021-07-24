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烟花颱風水量豐 石門水庫睽違2年上午10點要洩洪

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫排沙隧道開啟，上午10點要開啟最大的溢洪道。圖／北區水資源局提供
石門水庫排沙隧道開啟，上午10點要開啟最大的溢洪道。圖／北區水資源局提供

烟花颱風外圍環流影響，石門水庫集水區降下大雨，水庫接近滿水位245公尺，為確保水庫營運安全，水利署北區水資源局表示，昨晚約11點就先啟動排沙隧道、排洪水道，預計今天上午10點開啓最大的溢洪道洩洪，這也是自2019年利奇馬颱風後，石門水庫再次開啓溢洪道。

北水局表示，今天上午8點石門水庫水位為244.38公尺，距離滿水位不到1公尺，蓄水量為1.97億立方公尺。颱風雖遠離，外圍環流仍持續發威、入流量持續增加，在目前水庫將滿情況下，需要加大放流量降低水位。

因應烟花颱風來襲，北水局自7月20日起即進行調節性放水，先以滿載發電增加出來量，再配合降雨增加情況，陸續啟動相關放流設施，包括永久河道放水道、排砂隧道及排洪隧道等。

本次颱風降雨強度不大，但時間拖長，水庫入流量逐步攀升，至今晨8點，入流量已超過1600cms（秒立方公尺），有必要啟動更大排洪能力的溢洪道來洩水；預估溢洪開啟可維持到中午以後，後續再視降雨情形決定何時關閉。

石門水庫昨天深夜開啟排洪道，今天上午持續排洪。圖／北區水資源局提供
石門水庫昨天深夜開啟排洪道，今天上午持續排洪。圖／北區水資源局提供

石門水庫 烟花颱風 利奇馬颱風

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