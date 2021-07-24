烟花颱風11:30將解除海警 北台灣雨持續炸到這時才結束

中度颱風烟花今天清晨最靠近台灣。中央氣象局說，到目前受到颱風外圍環流雨帶影響，北部、東北部還是有明顯降雨，桃竹山區甚至要留意大豪雨。氣象局說，預計上午11時30分解除海警，雨勢到下半天才會緩和，接著深夜起西南風接力，中南部整周都有雨。

根據氣象局最新預報資訊，烟花颱風今天上午8時的中心位置在台北的東北東約350公里海面上。以每小時15公里速度，向北北西轉西北進行。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局資料顯示，颱風過去3小時強度略為增強，目前其中心在台北東北東方海面，其暴風圈正通過台灣北部近海，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。預計11時30分解除海上颱風警報。

氣象局說，21日0時至上午8時出現較大雨量如下：新竹縣花園派出所648.0毫米，苗栗縣鳳美579.0毫米，桃園市高義511.0毫米，新北市碧湖506.0毫米，宜蘭縣坪林石牌461.0毫米，台北市大屯國小445.5毫米，台中市桃山302.5毫米。

氣象預報員謝佩芸說，中度颱風最接近時候是今天清晨前後，北台灣地區明顯感受颱風影響，近中心風速從每秒40公尺到43公尺。清晨到上午浪跟風會相當明顯，彭佳嶼、馬祖海面有接近6米、宜花沿海也有4到5米大浪。受地形影響，鼻頭角、蘭嶼都有11級強陣風，恆春半島也有9到10級。

謝佩芸說，清晨到現在颱風外圍環流雨帶接近，北台灣出現明顯降雨，新竹山區來到大豪雨，北部山區則是豪雨，台灣還是有明顯局部雨勢出現。颱風帶來西北風，背風側東南部留意背風沉降造成的高溫。

謝佩芸說，今上午還是颱風外圍環流影響，北部、東北部還是有明顯降雨，北部山區豪雨，桃竹山區大豪雨，中南部也會有雨，北台灣下半天降雨才會緩和。

根據氣象局上午7時豪雨特報顯示，桃園市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。大豪雨地區：桃園市、新竹縣。

謝佩芸說，颱風遠離後，今天深夜起中南部降雨機率提高，未來一周中南部都是西南風影響，天氣不穩定容易斷續有短暫雨，甚至出現局部大雨。

不過氣象專家吳德榮指明天起是西南氣流，不是只有西南風，對此，謝佩芸說，目前低壓區西南風比較強區域是台灣比較南側海面，未來低壓區形狀跟環流型態還有變化空間，影響到台灣附近帶來的強度跟水氣還沒有到西南氣流的強度，但還有變化可能，後續會繼續觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專說，烟花颱風逐步脫離近海，正往浙江中。長江口位於颱風環流雲帶直撲，上海的壓力會很大。