桃園市、新竹縣大豪雨！ 10縣市大雨、豪雨

中央氣象局發布豪雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天桃園市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區：桃園市、新竹縣。

今天烟花颱風外圍環流影響，台中以北、東北部地區及中部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明天西南風影響，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

今天各地沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，明天北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖仍有較強陣風；今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海有長浪發生的機率，明天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及澎湖沿海有長浪發生的機率；今天東部及東南部地區有焚風發生的機率，明天東半部地區有焚風發生的機率。