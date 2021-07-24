聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市、新竹縣大豪雨！ 10縣市大雨、豪雨
中央氣象局發布豪雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天桃園市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
大豪雨地區：桃園市、新竹縣。
今天烟花颱風外圍環流影響，台中以北、東北部地區及中部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。
明天西南風影響，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
今天各地沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，明天北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖仍有較強陣風；今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海有長浪發生的機率，明天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及澎湖沿海有長浪發生的機率；今天東部及東南部地區有焚風發生的機率，明天東半部地區有焚風發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言