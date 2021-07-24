台北市大豪雨！ 彭啟明：北部上午注意間歇性強降雨

中央氣象局持續發布中度颱風烟花海上颱風警報，北部海面及東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。烟花颱風中心位置今天清晨5時的中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

中央氣象局發布豪雨特報，烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣及桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。大豪雨地區：台北市。

水利署針對台北市發布一級淹水警戒，新北市二級淹水警戒。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，烟花颱風已開始穩定往北北西移動，從烟花颱風路徑紀錄來看，路徑前段部分，有些明顯折曲，通常只是颱風中心不明確，定位調整上的問題。

颱風外圍環流影響，今天台灣附近各海面風浪偏大，北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖沿海並有長浪發生，避免前往海邊活動。西半部、東北部、東南部沿海及空曠地區、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，尤其基隆北海岸、宜蘭頭城、恆春半島、蘭嶼及綠島有9至10級強陣風，特別注意。適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。

颱風外圍環流沉降影響，今天東部及東南部有焚風發生的機率，局部地區將有36度以上高溫。近日東部地震頻繁，山區需留意坍方及落石。