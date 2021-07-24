限時4天！OKmart大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2

行政院宣布疫情警戒降為二級，超商業者紛紛推出限時優惠，OKmart宣布7月27日至7月30日至全台830間門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2；OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項10杯可享5折優惠，再送1,000點會員點數；OKmall另有光泉冰釀烏龍6入特價99元，鮮剖椰子汁6入特價192元，再送688點會員點數。

活動期間會員到OKmart門市消費，再享OK Point點數雙倍送（菸品、代收代售商品、服務性商品除外）；即日起至8月11日還有多項優惠，包括樂客思奶濃巧酥雪糕買1送1、曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力買2送2、樂客思香草甜筒買1送1等。