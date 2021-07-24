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限時4天！OKmart大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2
行政院宣布疫情警戒降為二級，超商業者紛紛推出限時優惠，OKmart宣布7月27日至7月30日至全台830間門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2；OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項10杯可享5折優惠，再送1,000點會員點數；OKmall另有光泉冰釀烏龍6入特價99元，鮮剖椰子汁6入特價192元，再送688點會員點數。
活動期間會員到OKmart門市消費，再享OK Point點數雙倍送（菸品、代收代售商品、服務性商品除外）；即日起至8月11日還有多項優惠，包括樂客思奶濃巧酥雪糕買1送1、曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力買2送2、樂客思香草甜筒買1送1等。
此外，全台OKmart門市因應二級警戒，以安全便利服務為原則，配合政令相關防疫措施實施，7月27日至8月9日店內顧客用廁所、顧客休息區將配合中央政令指示並比照各縣市政府規範進行開放之調整。
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