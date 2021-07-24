快訊

冬奧開幕各國服裝超級比一比 拉脫維亞短裙辣妹最吸睛

高雄婦女觸電身亡 鑑定原來是路燈地下廢棄電纜漏電！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時4天！OKmart大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7月27日至7月30日至OKmart全台門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。圖／OKmart提供
7月27日至7月30日至OKmart全台門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2。圖／OKmart提供

行政院宣布疫情警戒降為二級，超商業者紛紛推出限時優惠，OKmart宣布7月27日至7月30日至全台830間門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2；OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項10杯可享5折優惠，再送1,000點會員點數；OKmall另有光泉冰釀烏龍6入特價99元，鮮剖椰子汁6入特價192元，再送688點會員點數。

活動期間會員到OKmart門市消費，再享OK Point點數雙倍送（菸品、代收代售商品、服務性商品除外）；即日起至8月11日還有多項優惠，包括樂客思奶濃巧酥雪糕買1送1、曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力買2送2、樂客思香草甜筒買1送1等。

此外，全台OKmart門市因應二級警戒，以安全便利服務為原則，配合政令相關防疫措施實施，7月27日至8月9日店內顧客用廁所、顧客休息區將配合中央政令指示並比照各縣市政府規範進行開放之調整。

7月27日至7月30日於OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵同品項10杯可享5折優惠，再送1,000點會員點數。圖／OKmart提供
7月27日至7月30日於OKmall雲端商城購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵同品項10杯可享5折優惠，再送1,000點會員點數。圖／OKmart提供

咖啡 行政院 疫情

延伸閱讀

懶人包／疫情警戒降二級！「4大超商限時優惠」一次看

OKmart獨賣鹿港天后宮平安祈福箱 另有誠意Buy組合

5成5民眾習慣早餐喝咖啡！營養師：一定要再補充蛋白質

超商＆連鎖咖啡「微解封」好康！全家咖啡.星巴克買1送1、路易莎部分門市開放內用

相關新聞

雙颱共舞！ 今年第8號颱風尼伯特生成 路徑、影響看這

又有颱風形成。中央氣象局說，除了中颱烟花，關島東方海面的熱帶性低氣壓，晚間8時形成今年第8號颱風尼伯特。對台灣無直接影響...

烟花完又有西南風 周末各地風雨曝 尼伯特颱風恐形成

中度颱風烟花今晚到明天上半天開始最接近台灣。中央氣象局說，今天到明天北部、東北部、中部、南部山區都有局部大雨或是豪雨。後...

麥當勞8月3日才解封 梅花座+隔板準備中

指揮中心今日宣布，7/27至8/9自三級警戒調降至二級。台灣麥當勞表示，根據目前規劃及進度，麥當勞原實施至7/26之暫停...

冷氣不冷又耗電 師傅一看傻眼「機器差點熱死」

冷氣不涼往往有許多原因，可能是因濾網需要清洗、或是機器老舊，但近日一名冷氣師傅就在網路上分享，客人向他抱怨冷氣不冷又耗電，結果他走去陽台一看傻眼，發現室外機被塞在狹小空間，完全沒有散熱空間，當然不涼又耗電。

限時4天！OKmart大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2

行政院宣布疫情警戒降為二級，超商業者紛紛推出限時優惠，OKmart宣布7月27日至7月30日至全台830間門市可享OKC...

李選獲克莉斯汀雷蒙獎 為護理界諾貝爾奬首位獲獎華人

擁有護理界的諾貝爾獎之稱的「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」於七月廿一日公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。