李選獲克莉斯汀雷蒙獎 為護理界諾貝爾奬首位獲獎華人
擁有護理界的諾貝爾獎之稱的「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」於七月廿一日公布得獎名單，前考試委員、台灣護理學會監事、中華民國護理師護士公會全聯會顧問、現任美和科技大學講座教授兼學術副校長李選獲獎，成為首位獲獎華人，也是台灣護理界之光。
對於獲獎，從事護理工作長達四十八年的李選說自己非常幸運，也很榮幸，「克莉斯汀雷蒙獎」肯定對護理專業發展具影響力的人士，得獎是很大的肯定與鼓舞。她一直認為，護理人員應夠能有更大的發揮，為社會貢獻更多力量。
面對全球高齡化趨勢浪潮來襲，李選目前正在為台灣社區護士正名，希望順利銜接長照2.0政策。她強調，未來還會持續推動教育訓練，使護理管理人與護理師秉持「賦能理念（empowerment）」，讓護理師可以從「照顧者（care giver）」進一步成為「照護設計師（health care designer）」，幫助照顧者與患者。
克莉斯汀雷蒙獎是世界公認最負盛名的國際護理獎項，以1925年國際護理協會ICN第一位專任秘書（ICN’s first full-time Executive Secretary），丹麥籍的Christiane Reimann命名，每四年頒發一次，主要表揚對國際護理專業或透過護理造福人類有重大影響的護理專家。
李選40多年來持續推動多項護理制度改革，包括提倡台灣護理專業證照考試單一化、放寬護理人員轉任公職限制、解決公立醫療機構護理人員高資低用問題及退金年金改革，鼓勵退休後的公立機構護理人員前往偏鄉基層服務，充實偏鄉地區護理人力需求、撰寫護理相關書籍與期刊論文等，卓越貢獻獲得國際克莉斯汀雷蒙獎的肯定。
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