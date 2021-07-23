快訊

東京奧運開幕以「情同與共」主題展開 中華隊排第105位進場

新增1染疫死亡卻晚2個月公布？ 羅一鈞親揭原因

李選獲克莉斯汀雷蒙獎 為護理界諾貝爾奬首位獲獎華人

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
擁有護理界的諾貝爾獎之稱的「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」於七月廿一日公布得獎名單，前考試委員、美和科技大學講座教授兼學術副校長李選獲獎，成為首位獲獎華人。圖／美和科技大學提供
擁有護理界的諾貝爾獎之稱的「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」於七月廿一日公布得獎名單，前考試委員、美和科技大學講座教授兼學術副校長李選獲獎，成為首位獲獎華人。圖／美和科技大學提供

擁有護理界的諾貝爾獎之稱的「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」於七月廿一日公布得獎名單，前考試委員、台灣護理學會監事、中華民國護理師護士公會全聯會顧問、現任美和科技大學講座教授兼學術副校長李選獲獎，成為首位獲獎華人，也是台灣護理界之光。

對於獲獎，從事護理工作長達四十八年的李選說自己非常幸運，也很榮幸，「克莉斯汀雷蒙獎」肯定對護理專業發展具影響力的人士，得獎是很大的肯定與鼓舞。她一直認為，護理人員應夠能有更大的發揮，為社會貢獻更多力量。 

面對全球高齡化趨勢浪潮來襲，李選目前正在為台灣社區護士正名，希望順利銜接長照2.0政策。她強調，未來還會持續推動教育訓練，使護理管理人與護理師秉持「賦能理念（empowerment）」，讓護理師可以從「照顧者（care giver）」進一步成為「照護設計師（health care designer）」，幫助照顧者與患者。 

克莉斯汀雷蒙獎是世界公認最負盛名的國際護理獎項，以1925年國際護理協會ICN第一位專任秘書（ICN’s first full-time Executive Secretary），丹麥籍的Christiane Reimann命名，每四年頒發一次，主要表揚對國際護理專業或透過護理造福人類有重大影響的護理專家。

李選40多年來持續推動多項護理制度改革，包括提倡台灣護理專業證照考試單一化、放寬護理人員轉任公職限制、解決公立醫療機構護理人員高資低用問題及退金年金改革，鼓勵退休後的公立機構護理人員前往偏鄉基層服務，充實偏鄉地區護理人力需求、撰寫護理相關書籍與期刊論文等，卓越貢獻獲得國際克莉斯汀雷蒙獎的肯定。

「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」於七月廿一日公布得獎名單，圖為過去的獲奬者。圖／美和科技大學提供
「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」於七月廿一日公布得獎名單，圖為過去的獲奬者。圖／美和科技大學提供
前考試委員、美和科技大學講座教授兼學術副校長李選獲「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」，成為首位獲獎華人。她表示將持醫推動護理師從「照顧者（care giver）」進一步成為「照護設計師（health care designer）」。圖／美和科技大學提供
前考試委員、美和科技大學講座教授兼學術副校長李選獲「克莉斯汀雷蒙獎（The Christiane Reimann Prize）」，成為首位獲獎華人。她表示將持醫推動護理師從「照顧者（care giver）」進一步成為「照護設計師（health care designer）」。圖／美和科技大學提供

護理師 偏鄉 諾貝爾獎

延伸閱讀

醫生爸憂心勸退 護理生堅持8月進醫院：現在是病人最需要的時候

救人卻被遺忘 全球護理人員分配不到疫苗

大陸出現首例人類感染「猴B病毒」病例 53歲獸醫死亡

到歐洲打嬌生疫苗 寫真女星演藝圈第一人

相關新聞

烟花完又有西南風 周末各地風雨曝 尼伯特颱風恐形成

中度颱風烟花今晚到明天上半天開始最接近台灣。中央氣象局說，今天到明天北部、東北部、中部、南部山區都有局部大雨或是豪雨。後...

麥當勞8月3日才解封 梅花座+隔板準備中

指揮中心今日宣布，7/27至8/9自三級警戒調降至二級。台灣麥當勞表示，根據目前規劃及進度，麥當勞原實施至7/26之暫停...

東奧賽事將登場 足球比數下注大熱門

台灣運動彩券公司今天表示，2020年東京奧運7月24日賽程即將展開，台灣好手陸續登場，台灣運彩持續開盤力挺中華隊，再提供...

梅花座限制「演一場賠一場」 表藝界：凌遲性折磨

下周二起疫情警戒將降至第二級，文化部亦同步讓表演場館開放觀眾入場，但須採間隔座或梅花座，月底更將公告相關補助辦法，減輕表...

雙鐵最多賣七成怎間隔坐？台鐵：旁邊有人就口罩戴好

中央流行疫情指揮中心宣布27日起降二級警戒，持續到8月9日。針對雙鐵，規定最高賣七成座位，還要採間隔座，遭外界質疑互相矛...

降二級想出遊！ 雄獅推親水、山林系遊程 8月1日首發

隨著國內疫情趨穩，中央流行疫情指揮中心今宣布全國疫情警戒7月27日降回第二級，不少人想出遊的心蠢蠢欲動。根據雄獅旅遊統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。