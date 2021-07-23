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迎警戒降級 救國團準備好了！8月推實體營隊解悶

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

27日起防疫警戒將調整至二級，救國團主任葛永光今指出，從6月開始，救國團的暑期營隊專線每天都被家長打爆，許多家長都期盼當疫情趨緩，再遵循政府防疫指引下能讓孩子開心度過暑假後半場，葛永光說，救國團已做好充足準備，將於8月推出多項線上與實體營隊，讓家長與孩子也能鬱悶降級。

葛永光指出，救國團從6月底開始，已陸續規畫許多寓教於樂的線上活動，隨著中央疫情指揮中心今宣布27日起實施降級指引，救國團各單位也將在8月份適時推出多項線上與實體的營隊，幫助孩子善用假期下半場探索、學習，上山下海享受戶外活動樂趣，感受疫情外的生活價值與群我關係。

葛永光說，當防疫成為新常態，人與人間不得不保持實體距離，卻也因此讓大家體會最重要的是把握當下，好好珍惜身邊的人事物，因此，救國團幫大家規劃的營隊，不只是替家長解決問題，也讓孩子的暑假不留白，也具備正念的培養及正能量儲備的意義。

他強調，救國團因應疫情啟動「安心營隊」計畫，活動團隊將盤點所有可能風險及列出所有因應措施，提供安心、省心、清心、放心及開心「五心級」的暑期活動，線上夏令營部分，目前包括「魯賓遜荒島求生記」、「兩棲甲蟲生態單元班」、「奇幻城堡冒險之旅」及「直播網紅營」等4項11梯次線上營隊。

實體營隊部分，則將於8月份適時推出適合國小、國中、高中、大專、社會青年及教師參加，包括生態休閒、冒險挑戰、山野健身、科文智能、經典復刻、島嶼探索、知識領導、專題認證及價值體現等9類實體夏令營，目前詢問度最高的是「三橫一豎凸台灣」，「三橫」代表北橫、中橫、南橫三條橫貫公路健行隊，「一豎」代表阿里山至杉林溪「新阿溪」縱向路線的健行隊，「凸台灣」邀請大家一起跨上自行車，奔向久違的台灣美景。

葛永光說，救國團在國家關鍵的時刻從未缺席，疫情期間活動多以支持防疫和公益為主，希望為減輕疫情的傷害盡一份心力，疫情期間大家都悶壞了，救國團已為大家準備好各項紓壓祛鬱的活動，歡迎大眾到救國團官網查詢、報名。

救國團 疫情 葛永光

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