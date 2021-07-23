烟花完又有西南風 周末各地風雨曝 尼伯特颱風恐形成

中度颱風烟花今晚到明天上半天開始最接近台灣。中央氣象局說，今天到明天北部、東北部、中部、南部山區都有局部大雨或是豪雨。後天則受到西南風影響，中南部防較大雨勢。此外，關島北方海面的熱帶性低氣壓也預計會成為輕度颱風尼伯特。

根據氣象局最新預報資訊，烟花颱風下午5時的中心位置在台北的東方約360公里海面上。以每小時13公里速度，向北北西進行。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局資料顯示，其暴風圈正逐漸進入台灣東北部及北部海面，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。預估該颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象局說，21日0時至下午5時出現較大雨量如下：新竹縣外坪五指464.0毫米，苗栗縣鳳美377.0毫米，宜蘭縣翠峰湖342.0毫米，桃園市石門後池334.0毫米，新北市大豹295.0毫米，台北市大屯國小245.5毫米，台中市審馬陣236.5毫米。

氣象局課長林秉煜說，烟花颱風今天晚上到明天白天最接近，但發布陸上颱風警報機率低。各海域風浪正在增強，下午3時蘇澳來到7.1米，新竹以南、金門、澎湖也有1.5米到3米，盡量沒事就不要到海邊。

林秉煜說，今天下午到晚上，風力都會有所變化。今下午強風在西半部，還有澎金馬等，隨時間到晚上及明天白天，最接近過程中，基隆北海岸、宜蘭東北端，還有恆春半島、綠島蘭嶼都有8-10級。沿海地區強風甚至到11級。是颱風外圍環流跟地形交互作用所造成影響。

降雨部份，林秉煜說，北部要注意山區豪雨等級以上降雨，整體雨勢北部、東北部、中部、南部山區都有局部大雨或是豪雨，降雨明顯。

林秉煜說，明天晚上烟花來到台灣東北部外海，持續向北北西移動過程，台中以北、東北部、南部山區降雨相對持續。花東地區因為背風沉降有焚風。下半天颱風逐漸遠離，海面上的風會減弱，但浪偏大，北部、東半部恆恆春半島都有長浪。

林秉煜說，下周日颱風遠離，西南風接力影響，苗栗以南天氣不穩有短暫陣雨，還有較大雨勢，北部、東半部多雲，午後降雨也毀比較明顯。

林秉煜說，西北太平洋上，還有已減弱為熱帶性低氣壓的查帕卡颱風，關島北方海面的熱帶性低氣壓也預計會成為輕度颱風，對台灣不會有影響，將往日本東方海面前進。

林秉煜說，若成颱是今年第8號颱風尼伯特，預計24到36小時有機會形成，先往北再往西北移動。