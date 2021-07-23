烟花颱風可能帶來暴雨 虎尾增建疏洪道因應

雲林縣虎尾鎮幾年前暴雨量曾一度飆高129毫米居全國之首，關係著市區排水的西安抽水站原已有4孔出水口，但為避免暴雨成災，強化急雨渲洩功能，縣府再施工增加排水道，以減緩暴雨淹水，眼看烟花颱風將帶來強大雨勢，抽水站工程已完工，派上用場

虎尾市區中心長年來淹水不斷，只要遇上強降雨，即便在各排水閘門事先備妥移動式抽水車，但依舊淹水成災，幾年前兩次颱風帶來暴雨，使鬧區市街的商店到處淹水，民眾叫苦連天。

盡管水利單位擴建市區主要排水的西安抽水站，增加排水量能，但遇上颱風大雨，仍難快速排洩市區淹水，虎尾鎮公所除加強市區排水溝清理，縣府水利處也擴建抽水站，將原有兩孔的出水口，增建為4孔，但3年前一次瞬間豪雨，仍再次淹水，縣府去年斥資約兩千萬元再增建一處疏洪道。

縣府水利處表示，西安抽水站將市區積水疏洪到北港溪內，原有4個排水口，發現在強降暴雨時，抽水站雖全面啟動抽水仍會淹水，因此縣府爭取西安抽水站應急工程，在原有的排水口旁，再增設一處排水箱函，增加疏洪量能，目前排水口及水閘門都已完成，加上上游的滯洪池也已完成，在因應極端氣候下的強降雨，應可發揮一定的功效。