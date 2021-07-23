中捷配合警戒降級 7月27日起縮短尖峰、假日班距

台中捷運公司今天表示，全國疫情警戒7月27日起調降為二級，捷運綠線27日起調整班距，平日尖峰時段縮短為8分鐘1班，離峰時段維持現行10分鐘1班，假日全日班距縮短為12分鐘1班。

中捷在三級警戒期間，管制手扶梯使用、女廁廁間封閉一半等措施，也將同步恢復常態，但持續落實簡訊實聯制及車站熱顯像儀量測體溫等防疫措施。

台中捷運公司表示，疫情趨緩，民眾外出頻率增加，捷運綠線運量已逐步回升，疫情警戒降為二級後，運量預估將再成長，為了滿足旅客乘車需求，同時避免群聚風險，27日起調整班距，平日尖峰時段縮短為8分鐘1班，離峰時段仍為10分鐘1班，深夜時段（23時至24時）15分鐘1班；假日則縮短為全日12分鐘1班，未來將持續觀察運量變化，適時調整因應。

7月27日起，台中捷運各車站手扶梯從每天6時至22時恢復正常運作，22時以後全數關閉，原本女廁廁間封閉一半，措施取消，廁間全數開放使用；各車站的手機充電站及飲水機也將恢復使用。