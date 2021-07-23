防疫降2級阿里山遊樂區管制放寬 小火車仍停駛
配合中央流行疫情指揮中心公告27日起，調降疫情警戒2級，林務局嘉義林區管理處所轄森林育樂場域需遵守「實聯制」、「全程戴口罩」、「保持社交距離」、「人流管控」防疫四大原則，阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數由3000人調整增到3600人，遊園車降載復駛，林鐵小火車因車廂難保持室內社交距離，持續停駛至8月9日。
林管處說，室內場館（包含旅客服務中心、阿里山博物館、東石生態展示館、觀海樓）在人流管制下開放，阿里山遊園車人數降載復駛；觸口自然教育中心、阿里山生態教育館、臺灣一葉蘭自然保護區（眠月線）仍維持暫不開放。
配合二級警戒落實人流管制，當阿里山遊樂區入園人數達2500人時，將透過CMS資訊可變標誌、LBS簡訊、警廣等系統通知遊客；達3000人時，透過前揭系統通知遊客轉往其他景點，並請保全人員於園區入口啟動管制。
入園保持「室內1.5公尺、室外1公尺」社交距離，不得有戶外100 人以上、室內50人以上群聚。遊園車開放行駛，營業時間調整為上午8點到下午5點，日出及夜間觀星行程暫停服務，全車採梅花座，一趟次僅提供7人搭乘。
餐廳僅提供套餐或盒餐、開放內用但不可邊走邊吃，用餐空間需依據食藥署「餐飲業防疫管理措施」辦理，落實人流管制、調整供餐方式及用餐距離等，用餐完畢應配戴口罩。
林管處所轄34條步道，包括特富野古道、奮起湖大凍山步道、關子嶺大凍山步道等29條步道全線開放，福山古道、金獅村步道、土匪山步道、石夢谷步道及奮瑞古道等5條步道因施工或災損暫停開放。戶外用餐，需選擇空曠通風處，並與不特定人士維持社交距離，用餐完必須立即配戴口罩。
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