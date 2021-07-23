球類及水域活動開放 潛水衝浪上岸須立刻戴口罩

27日起全台降為2級管制，指揮中心指揮官陳時中說，球類運動如籃球、羽球雙打可全程戴口罩進行，也開放潛水、衝浪，但要避免群聚、肢體接觸，上岸也須立刻戴口罩。

全國歷經2個月第3級警戒，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級，除鬆綁室內外人數限制，也將適度開放戶外活動、教育及藝文場館等，但須全程戴口罩，落實實名制及社交安全距離，KTV、游泳池等則暫不開放。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，防疫期間無論是文化、休閒、音樂、體育，都是非常需要的活動，有助於促進身心健康，但即便規定有所鬆綁，為了防疫必要，還是要全面戴口罩。

陳時中指出，未來降級後，球類運動多數都開放，例如羽球、網球、籃球等都開放，即便是雙打也沒問題，但要確保人與人之間不接觸。

夏天到來，許多民眾也好奇能否進行水上活動，陳時中說，原則上，無法戴口罩的水域活動不會開放，例如游泳池就暫時不開放，但潛水、衝浪、滑水等可在落實防疫規定前提下，開放進行。

陳時中解釋，開放潛水不僅全身包緊緊，也有水肺，又是在大海裡活動，比較不會有交互感染的風險，但一上岸就必須立刻戴上口罩；其他水域活動如衝浪、滑水、水上摩托車等，只要不群聚、不肢體頻繁接觸且上岸後戴好口罩，同樣可以開放。

另外，27日起也將在符合室內50人、室外100人前提下開放殯葬公祭，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，公祭須採代表制、梅花座，並由各縣市根據禮廳大小訂定人數規範，避免同一時段過多人流群聚，也呼籲各縣市行政首長跟民意代表配合，不要參加公祭跟普渡，作為防疫的表率。

陳時中強調，台灣是民主國家，防疫必須靠全民配合，才能達到保護效果又能兼顧生活，避免防疫疲乏。