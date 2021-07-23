北市8月逐步開放社教場館 動物園暫不能看貓熊

行政院宣布將疫情3級警戒調降至2級，雙北餐飲內用暫不解封，台北市長柯文哲表示，雙北商量群聚吃飯還是最後開放，北市於8月1日逐步解封開放動物園、圖書館、兒童新樂園、天文科教館等社教場館。

柯文哲表示，中午跟侯宜市長討論過，雙北在社區還是有潛伏感染，看其他國家例子，如果一下子突然放開，幾乎都是疫情爆開，雙北商量群聚吃飯還是最後開放，折衷之計是除了吃飯場所，其它先解封。因此，北市於8月1日逐步解封開放動物園、圖書館、兒童新樂園、天文科教館等社教場館。

動物園8月1日起開放，開放時間為09：00〜17：00（平日假日皆同，16：00停止入圖）。但室內場館不開放，包括大貓熊館、穿山甲館、企鵝館、無尾熊1館、昆蟲館、兩爬館、兒童區、保育廊道、教育中心、節能屋、賣站、餐廳與貓纜動物園南站。此外入園採預約制，每天上限3600人，每小時不超過600人。防疫規定包括入園實聯制、全程配戴口罩、維持社交距離、遊客列車採梅花座並禁止飲食。

市立圖書館8月1日起開放，開放時間為周二至周六08：30〜21：00 、周日及周一09：00〜17：00。開放總館及各分館、民眾閱覽室。智慧圖書館、各館自修室、幼兒使用空間、電腦區及活動密閉空間等席位降載至25％，入館人流降載至20％，視現場情形彈性調整。此外，入館實聯制登記，量測額溫，全程佩戴口罩，櫃臺加装防疫薄膜，地貼距離，圖書除菌箱提供酒精。

兒童新樂園8月1日起開放，開放時間為09：00〜17：00（16:00後禁止入圖，單一出入口），暫不開放親水設施（小小水樂園）、室內表演場館、展覽場館及室內遊戲場（含投幣式機台及實貝叢林歷險館）。民眾入園採網路預約制，每日上限1600人。此外，入園實聯制登記，遊樂設施（現場）預約，使用後立即消毒，遊客需配合體溫量測，維持社交距離，佩戴口罩、禁止飲食。

天文科教館8月1日起開放，開放時間為09：30〜16：30，採線上預約上、午各1場次，開放範圍為展示場及特展室，暫不開放劇場、宇宙探險、展示場兒童區、第二觀測室及販賣機，場館內人流管控上限150人（展示場100人，特展50人），遊客需全程戴口罩，保持社交距離，全館禁止飲食，暫停導覽服務。