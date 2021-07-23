降級不解封 雄獅：團費漲3成、山海之旅成主流

隨著國內疫情趨穩，中央流行疫情指揮中心今（23）日宣佈全國疫情警戒7月27日降回第二級，降級但不解封的條件下，車輛、餐飲等旅遊元件操作成本大增，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，預計將有三成以上的漲幅；此外，後疫情時代的行程安排，也將以「降低人與人接觸」的山海、部落之旅為主，戶外遊憩將更受青睞。

游國珍指出，目前國內仍有零星確診案例、疫苗覆蓋率也還在力拚成長，即使疫情指揮中心規定出團人數可達50人，但未來雄獅旅遊出團人數含領隊、司機將以20人為上限。他也坦言，8月已進入暑假後半段，預計接下來三個月甚至半年，業績都難以回復去年水準。

後疫情旅遊也將以戶外行程為主。游國珍表示，像是以能夠拉開社交距離的「山林系」、「親水系」為首選，目前奧萬大和武陵農場7月底前幾乎滿房，阿里山、太平山、清境農場等也都是受歡迎的選項。而鳴日號觀光列車則也將於8/11起復航，他透露，前幾梯次的搭載率將會比指引要求的更低，指揮中心限制七成，鳴日號將降至五到六成，但目前仍不知列車上能否用餐，「因為服務與餐飲，也是觀光列車很重要的體驗」。