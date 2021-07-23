降二級想出遊！ 雄獅推親水、山林系遊程 8月1日首發

隨著國內疫情趨穩，中央流行疫情指揮中心今宣布全國疫情警戒7月27日降回第二級，不少人想出遊的心蠢蠢欲動。根據雄獅旅遊統計，最受旅客歡迎的旅遊縣市排行榜，宜花東依舊位居第一，其次分別為中投及屏東地區，將主推「山林系」、「親水系」行程，最快8月1日就有團出發。此外，台鐵鳴日號也將在8月11日復駛。

雄獅旅遊說，這次將推出「差點錯過的夏天」主題遊程，精選「森林、親水、賞花採果，以及小奢華旅行」四大類別。包含賓士迷你團、中型巴士以及大型巴士等不同的團型，旅客若持有疫苗接種卡，離島行程最高再享300元折扣，並規畫各項防疫措施，讓旅客有趟安心的旅程。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，有鑑於國內仍有零星確診案例、疫苗覆蓋率還在力拚成長，即使指揮中心規定出團人數可達50人，但考量旅客安全性，出團人數含領隊、司機將以20人為上限，對於是否能恢復疫前的國旅商機，旅行社仍持保守態度。

游國珍說，觀察民眾對於後疫情旅遊仍相對謹慎，所以旅行團盡量避免室內旅遊活動，將以室外行程為主。主推的旅遊行程，以能夠拉開社交距離的「山林系」、「親水系」為首選，像是目前奧萬大和武陵農場7月底前幾乎滿房，阿里山、太平山、清境農場等也都是受歡迎的選項。而鳴日號觀光列車則也將於8月11日起復航，帶大家領略豐富的鐵道魅力。

雄獅旅遊指出，詢問度最高的「森林」系列，推薦前往台灣小百岳大凍山步道、再上奮起湖及優遊吧斯鄒族文化部落，兩天一夜4699元起；前往高山漫步溪頭、杉林溪避暑趣，堪稱世外仙境的忘憂森林，三天兩夜6799元起；或登宜蘭太平山賞紅葉絕景、密探療癒秘境抹茶湖、入住礁溪兆品兩天一夜6299元起。

「親水」系列團，前往苗栗水濂洞漫步沐浴芬多精、初戀滋味百香果DIY冰淇淋，一日1388元起；基隆和平島公園、暖東峽谷、十分瀑布三天兩夜5999元起．或來到離島金門踏浪採蛤蜊，再看最美船型堡三天兩夜8700元起。

此外，為了滿足旅客的「迷你團」需求，雄獅旅遊說，使用9人座Vito賓士車，最低價只要1188元起就能搭乘豪華賓士暢遊銀河洞瀑布仙境、千島湖絕景，或者茶山步道竹林、百年梯田秘境。

若選擇「大巴團體」行程，同款行程下殺對折只要588元起。同時也推出超低價一日遊程，老鷹岩無敵海景、漫步浪漫外木山濱海步道799元起；或到阿里山探訪森林鐵道秘境、品嚐奮起湖便當也只要899元起；想往離島走，大小金門之旅參訪水頭古聚落、小金勇士堡，三天兩夜9100元起。