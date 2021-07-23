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防疫宅在家父母要小心！12歲童誤食32顆巴克球險腸穿孔
防疫期間，兒童宅在家要特別注意！中國醫藥大學兒童醫院院肝膽腸胃科醫師胡書瑋今天說，一名12歲男童在家拋玩成串俗稱「巴克球」的強力磁鐵珠，受到驚嚇不小心誤吞32顆巴克球緊急送醫，醫師發現巴克球竟全數在胃中竟吸附成戒指狀，趕緊以胃鏡異物夾取出，否則一旦磁球跑到腸道，隔著腸壁相吸、夾住腸壁，或是磁球吸附成一團巨球，甚至會腸壞死、腸穿孔。
中國醫藥大學兒童醫院兒童肝膽腸胃科主任陳安琪建議家長，當孩子疑似吞入異物而呼吸困難時，務必先以哈姆立克急救法暢通呼吸道，無論該物品是否有危害，都應盡速就醫，以免異物通過十二指腸增加取出異物的難度及增加併發症的機會。送醫時應將異物殘餘的部分或相同的物品或可能誤食的材料包裝一起帶到醫院。
陳安琪說明，孩子誤食異物後，一直到醫師評估前，都不應再喝水及進食，因為一來可能需要立刻進行麻醉，以胃鏡取出異物，二來異物可能損傷或阻塞食道，此時若再進食會造成二度傷害，或嗆到而造成吸入性肺炎。
胡書瑋說明，巴克球2009在美上市以來，陸續傳出誤食案例，全球逾2900例誤食案例，平均誤食年齡為7歲，日本有逾120件，台灣每年也有零星案例，院內有4例，全數都順利移除，沒有併發症並出院。
陳安琪認為，國內兒童誤食事件最常見是錢幣，紐扣也常見被誤食，可怕是尖銳的別針，一旦吞進去對胃腸傷害很大，還有鏍絲釘也曾被誤吞過，有牙科根管治療時牙針也會誤吞，最可怕是水銀電池，一旦誤食會灼傷食道，引發縱膈腔發炎而有生命危險。
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