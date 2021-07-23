冷氣不冷又耗電 師傅一看傻眼「機器差點熱死」

冷氣不涼往往有許多原因，可能是因濾網需要清洗、或是機器老舊，但近日一名冷氣師傅就在網路上分享，客人向他抱怨冷氣不冷又耗電，結果他走去陽台一看傻眼，發現室外機被塞在狹小空間，完全沒有散熱空間，當然不涼又耗電。

一名冷氣師傅在臉書《爆廢公社公開版》表示，去客戶家查看冷氣狀況時，屋主詢問，「為什麼我家冷氣都不會冷？而且還很耗電？」結果一走到陽台檢查，竟發現冷氣室外機被裝在狹小縫隙裡。從照片可見，室外機沒有散熱空間，讓原PO忍不住大翻白眼。

照片曝光後，引起一票網友調侃，「這台冷氣是冬天限定款啦」、「以空間運用是100分，但以運轉實用面來看，是哪個天才裝的啊」、「看來只能把柱子打掉了」、「看過掛在陽台內，然後陽台加裝鋁窗全關上，然後壓縮機一直跳掉，然後聽說是裝修木工幫他安裝的冷氣」、「屋主是不是殺價殺的太狠，才這樣子安裝」、「室外機我一律建議裝在室內，讓冷氣吹它吹冷」。

也有內行人回應冷氣不涼又耗電的主因，就是因為散熱不良，「後面牆擋住散熱有問題，當然不冷」、「熱排排風不好，怎麼冷啦」、「裝這樣怎麼散熱？還好沒燒起來」、「散熱出去，然後又吸熱空氣...一直循環，散不了熱」。

另有同行無奈表示這種沒常識的裝法其實很常見，「很正常啊，現在有的客戶都要求美觀，根本不在乎施工人員安全跟機器損壞」、「我見過室外機是裝在陽台，沒問題；有問題的是……外面覆蓋一大片透明塑膠布，把陽台和室外機都包起來，很想知道這間屋主的用意」。