降級憂報復旅遊休閒 農場觀望籲同業愛惜羽毛

政院宣布降級不解封，休閒農場業者表示，降級也不一定能夠接遊客，疫情早已進入社區，就算降級，也呼籲同業能夠愛惜自己的產業及羽毛，不要如去年般大肆宣傳攬客，評估各自農場的狀況，慢慢恢復正常，否則現在正值暑假，若消費者如去年般報復性旅遊，其實風險仍在。

休閒產業發展會理事長徐文良表示，宣布疫情降為二級，有遊客可接最好，但防疫起見，其實還不是很放心，個別休閒農場的業者會去評估，心裡希望不久的將來就可以迎接前來遊玩的客人，但目前為止，微解封後到農場裡遊玩的民眾還是很少。

他表示，以他自己的農場為例，到8月底都只開放少量住宿客人，不開放一般遊客；他說，就算降級，風險仍在，疫情早已進入社區，就算之前微解封，也有不少農場不開放，只賣產品而已，每一家農場根據自己的樣態評估考量，但確實，之前開放微解封，詢問的電話就比較多點，但真正前來住宿的遊客組數並不多。

徐文良說，；若降為二級，可以接50人以下旅行團，這樣人會比較雜一點，休閒農場就要提供住客良好休閒的環境，不接一般客人，只有少數住宿客人，這樣在餐廳安排、空間降載也比較好操作，也讓前來消費的旅客在農場環境中輕鬆休閒，也很放鬆安心。

他表示，就算開放住宿，房間也不住滿，當客人離開後，房間消毒後靜置，不馬上接下一組顧客，房間交互輪替使用，因此也沒有辦法服務太多顧客，讓前來的旅客能夠很安全的在農場的環境中休息。他不建議去年的報復性旅遊，一下子遊客進來太多，畢竟現在病毒早已進入社區，就算降為二級，但社區風險仍在，建議業者還是需要評估自己的條件，比較妥當。

至於有些休閒農場有附設釣魚、釣蝦的場域，也在這次開放使用的範圍中，徐文良說，若是像之前大溪漁港塞滿人，這樣就不太好，但釣魚釣蝦業者應該把人數降低、間隔拉大比較安全。