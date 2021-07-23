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直播／一口氣降至二級最新指引 指揮中心下午2時說明

限制梅花座也願意開業 餐飲業者就盼振興券重出江湖

三級警戒降級！7-11行動隨時取推CITY系列指定品項優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」將自7月23日下午2點起至7月25日推出「三級降二級，美好新生活」活動，CITY PRIMA精品拿鐵咖啡32杯優惠價1,888元（現省992元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」將自7月23日下午2點起至7月25日推出「三級降二級，美好新生活」活動，CITY PRIMA精品拿鐵咖啡32杯優惠價1,888元（現省992元）。圖／7-ELEVEN提供

行政院宣布自7月27日起疫情三級警戒調降至二級，7-ELEVEN的OPEN POINT「行動隨時取」將自今天（7月23日）下午2點起率先推出限時3天的「三級降二級，美好新生活」活動，共有CITY系列6款指定飲品優惠，以同品項32杯組合優惠價，迎接三級警戒降至二級的好心情，最高現省近千元。

解除三級警戒，為了讓大家外出上班提振精神，7-ELEVEN自7月23日下午2點起至7月25日限時3天於OPEN POINT「行動隨時取」推出CITY系列6款指定飲品優惠，包括CITY CAFE大杯美式咖啡32杯優惠價988元（原價1,440元）、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡32杯優惠價1,888元（原價2,880元）、CITY PRIMA精品美式咖啡32杯優惠價1,688元（原價2,560元）、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡32杯優惠價1,388元（原價1,920元）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶32杯優惠價1,388元（原價1,920元）、CITY TEA現萃茶四季春青茶32杯優惠價788元（原價1,120元）。上述6款CITY系列飲品特惠組同品項可冷、熱飲互換，每位會員限購各2組，無兌換期限，限量組數請見OPEN POINT App說明。

到7-ELEVEN門市就近買、安全付、安心吃，7月23日起限時3天至7-ELEVEN門市使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折，因應中元節還有量販大包裝、箱裝零食等指定品項優惠。

7月23日起限時3天至7-ELEVEN門市使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折。圖／7-ELEVEN提供
7月23日起限時3天至7-ELEVEN門市使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」將自7月23日下午2點起推出「三級降二級，美好新生活」活動，共有6款CITY系列指定飲品同品項32杯組合優惠價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」將自7月23日下午2點起推出「三級降二級，美好新生活」活動，共有6款CITY系列指定飲品同品項32杯組合優惠價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自7月23日下午2點起至7月25日於OPEN POINT「行動隨時取」推出CITY系列6款指定飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自7月23日下午2點起至7月25日於OPEN POINT「行動隨時取」推出CITY系列6款指定飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 三級警戒 一卡通

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