三級警戒降級！7-11行動隨時取推CITY系列指定品項優惠

行政院宣布自7月27日起疫情三級警戒調降至二級，7-ELEVEN的OPEN POINT「行動隨時取」將自今天（7月23日）下午2點起率先推出限時3天的「三級降二級，美好新生活」活動，共有CITY系列6款指定飲品優惠，以同品項32杯組合優惠價，迎接三級警戒降至二級的好心情，最高現省近千元。

解除三級警戒，為了讓大家外出上班提振精神，7-ELEVEN自7月23日下午2點起至7月25日限時3天於OPEN POINT「行動隨時取」推出CITY系列6款指定飲品優惠，包括CITY CAFE大杯美式咖啡32杯優惠價988元（原價1,440元）、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡32杯優惠價1,888元（原價2,880元）、CITY PRIMA精品美式咖啡32杯優惠價1,688元（原價2,560元）、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡32杯優惠價1,388元（原價1,920元）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶32杯優惠價1,388元（原價1,920元）、CITY TEA現萃茶四季春青茶32杯優惠價788元（原價1,120元）。上述6款CITY系列飲品特惠組同品項可冷、熱飲互換，每位會員限購各2組，無兌換期限，限量組數請見OPEN POINT App說明。