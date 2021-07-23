92歲失智母安詳離世 權威醫曹汶龍禱告送別

「小小羊兒要回家，紅紅的太陽下山啦」，唱著失智母親最喜歡的歌曲，是74歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍與92歲失智老母親的日常，在7月22日這天，曹奶奶晚間突然身體不適，急救無效，安詳在床上離世，曹汶龍跪在床邊，輕輕撫摸母親雙手，在她耳邊唱著「小小羊兒要回家」，為著基督徒的母親禱告，更謝謝母親一生的教導，為失智症家庭做出美好示範。

曹汶龍是失智症權威醫師，常在臉書貼與失智老母親互動影片，用醫護「身教」教民眾如何照護失智長輩，讓人動容，也被網友讚賞是「現代老萊子」。

曹汶龍23日於臉書透露，他的母親於22日離世。昨晚6點母親起床吃晚餐，在床邊聊著天，看護幫忙母親穿紅襪套時，母親對著看護說「壞蛋」，曹汶龍打趣說「我是好蛋」，博老母親一笑。母親接著以四腳拐緩步走路，走了四、五步突然腿軟、呼吸急促，曹汶龍緊急做心肺復甦術CPR，當119於10分鐘後抵達，依舊沒有恢復呼吸，心電圖也無訊號，母親也在床上安詳的離開。

曹汶龍說，昨日一位曹奶奶的粉絲，送來一束美麗的粉紅色玫瑰花，說最能配合奶奶的氣質、開朗、可愛。他將粉紅色玫瑰花圍放在母親身旁，為基督徒母親禱告，唱她最喜歡的「小小羊兒要回家」，並一一念出母親、爸爸以及5個孩子的名字，好讓失智母能記得，更對母親道謝「把我們教養得很知書達禮，我們都是做好人，善心照顧自己的家人，善待我們的朋友，這都是您身教給我們的，謝謝您媽媽」。

母親離世的第一夜，曹汶龍並沒有睡好，望著一樓的房間，母親的床頭燈從昨晚亮到現在，平日母子可以遙遙相望，母親會安心的睡在床上，看著二樓的他，如今床空燈明，又引起往日的思念。他說，母親活的輕安，走的自在，她真是有福的人，18歲生下他，所以會有個74歲的老兒子照顧著92歲的老母親，老兒子就懂得「老」的味道，老母親就會像嬰兒般的天真喜悅的活著。

72歲曹汶龍從國防醫學院畢業，當醫師看病近半世紀，有過2次退休機會，他都沒停下腳步，至今仍在醫療第一線，把重心從醫院移轉到社區，陪伴失智症長輩，是同事、家屬、病友們口中的暖醫師「曹爸」，2011年加入大林慈濟醫院擔任神經內科主任，積極發展完整失智照顧網絡。