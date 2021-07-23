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明年大區輪作增補貼種雜糧 農委會推高粱釀酒
農委會宣布，明年開始一期稻作要採取大區輪作方式，從桃園、新竹、苗栗、嘉義、台南等地區規畫8公頃，鼓勵農民不種植水稻，轉作其他作物，推估除了原本的每公頃補貼4.5萬元的綠色環境給付以外，另有4萬元節水獎勵，以及保證收購的費用，最快政策細節8月對外公布，明年一期稻作實施。
農委會台南農改場今天上午舉行耐旱節水釀酒高粱台南8號線上觀摩會，鼓勵農民耕種耐旱品種高粱，農委會主委陳吉仲表示，若轉作高粱，研議台酒與金酒會以每公斤20元或以上價格收購，若以每公頃收成4500公斤計算，大約9萬元，可以增加農民收益，減少國內稻作面積；並且也會研議增加其他補助，如肥料等給予實耕者，而非給地主。
陳吉仲說，過去雜糧大糧倉計畫無法順利推行，種了一堆黃豆卻沒有通路，但今年因為國際大豆價格高漲，國產食用黃豆現在都在熱賣，農委會會保證解決通路問題，因此高粱部分，農委會找金酒台酒，講好契作價格，農民會很樂意投入。
他說，利用高粱台南八號品種，每公頃產量4500到5000公斤，經過試種，今年極端乾旱效果仍佳，梅雨也沒有太大影響，品種沒有問題。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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