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炎夏必備救星！電風扇怎麼吹，如何選？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
「電風扇」話題的網路聲量表現。 圖片來源/Unsplash
「電風扇」話題的網路聲量表現。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「電風扇」話題的網路聲量表現，帶您了解十大電風扇品牌聲量，以及網友熱議的五大電風扇訴求。

防疫期間長期待在家，加上連日的高溫來襲，就算坐著不動也會一身汗！因此電風扇成為了每日必備良品之一，然而電風扇種類百百種，究竟該如何選擇呢？

市售電風扇10大熱議品牌，老字號穩住網路聲量

熱議10大電風扇品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
熱議10大電風扇品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

市面上電風扇品牌琳瑯滿目，其中最受網友討論的「Airmate艾美特」，以「USB風扇」搶攻市場，除了是許多開團代購必賣的風扇品牌外，其「垂直翻轉充電風扇」小巧漂亮的外型，卻有超大風量以及超長電力的產品特性，使得不少網友大讚「四個顏色可以選，也太可愛了吧！」、「空出雙手可以吃飯、拿相機、牽小孩，而且風量很大」。

第二名的「大同」是老字號的家電品牌，其熱賣商品「元祖電扇」是台灣電扇的始祖，除了堅固耐用的好口碑外，也以復古造型搶佔市場，許多網友表示「喜歡鋁合金扇葉，因為這樣更復古」、「大同元祖電扇的復古堅固耐用，風量穩定」，可看出品質及復古質感是元祖電扇歷久不衰的原因。而「禾聯」的DC直流變頻風扇，也時常被拿出來討論，有網友表示「安靜多段又好用，還可以搖控」。

位居第四、第五的「小米」與「dyson」則是因不斷創新自家電風扇，引起許多討論，像「小米」電風扇可透過智能「小愛同學」，控制使用狀況等。「dyson」則是結合空氣清淨的功能，可測出室內空氣品質，成為電風扇界的新星。

電風扇要吹得省電，網友還有其他訴求！

網友對電風扇的5大訴求。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友對電風扇的5大訴求。 Social Lab社群實驗室/製圖

酷暑逼近加上居家辦公時間長，為了防止吹冷氣傷荷包，因此網路上出現不少利用電風扇「省電」的技巧討論，如有網友提供自家節電方法「冷氣溫度不要調太低，加上循環電扇放在房間對角處，節能減碳愛地球，還可以省電」、「我固定冷氣開26度搭配電扇」，可發現電風扇搭配冷氣是網友口中的最佳消暑節能組合。另外也有網友提出「買台DC扇吧，用過回不去」，表示DC直流電扇更省電。

而近期電風扇也不斷推陳出新，各種顏色、造型皆有，因此在「外型」上也引起不少熱議，就有網友表示「復古金就是好看，有貴族風的感覺！」，另外，「無葉風扇」的造型設計，也受到不少網友的注目與討論。除此之外，方便攜帶外出的風扇「尺寸」也是許多人會考慮的面向，如頸掛式風扇，能掛在脖子上，讓不少網友感到輕巧又便利。而大型風扇則是可以滿足追求大風量的朋友，可見面對不同用途，民眾所需要的風扇尺寸也各不相同。

如果居家防疫期間，害怕一直吹冷氣傷錢包，不妨考慮與電風扇做搭配使用，除了省錢、省電，還能達到環保。而電扇市售機款與種類很多，參考網友的討論重點後，依自己喜好做選擇吧！

觀看原文→ https://bit.ly/2Wd4pGI

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

冷氣 省電

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