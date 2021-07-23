烟花威脅減！承銷需求少市場買氣弱 批發菜價再下滑

烟花颱風對台影響稍減，批發菜價也緩步回跌。根據台北農產運銷公司資料顯示，今日台北市蔬菜到貨量約1070頓，一市場741頓，二市場329頓，比昨交易量1332公噸少了近300公噸到貨量；今日蔬菜每公斤平均批發價34.1元，也比昨天35原再小跌一些；北農分析，承銷人的購買意願降低，買氣弱，因此各種菜價跌多漲少。

根據北農統計，今日品質最好的高麗菜(上價)59元、大白菜28元、小白菜17元、青江菜19元、空心菜31元、A菜19元、小黃瓜65元、絲瓜61元，青蔥更是從前兩天的每公斤平均批發價100元(上價)，跌到今天68元。由於到貨量減少批發菜價還下跌，顯示市場需求不多；但零售價格變化少，傳統市場葉菜類每把約30元上下，大賣場的蔬菜仍維持46元上下。

北農分析今天進貨量較昨日減少，量增菜種有空心菜、胡瓜、絲瓜、茄子、甜椒、玉米等，量減菜種有高麗菜、小白菜、大白菜、青江菜、A菜、地瓜葉、小黃瓜、苦瓜、蕃茄、敏豆、青花苔、蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，受到烟花颱風影響，全台氣候不穩，間歇降雨，今日進貨量較昨日減少，市況受外市銷售不暢，承銷人購買意願趨緩，買氣弱，交易市況較疲軟，各菜種行情跌多漲少。葉菜類進貨量大幅減少，價格下跌，高麗菜到貨量約170噸，價格下跌4元，大白菜到貨量約45噸，價格下跌2元，地瓜葉到貨量約23噸，價格下跌4元。

至於花果類進貨量略減，價格跌多漲少，玉米到貨量約17噸，價格上漲10元。根莖類進貨量小幅減少，價格下跌，竹筍到貨量30噸，價格下跌1元；價格上漲菜種有苦瓜、青花菜、玉米等，其餘大多下跌。