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2021年天文觀測盛事土星衝到來 南瀛天文館將線上直播

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
2021年天文觀測盛事土星衝到來 ，南瀛天文館將線上直播。記者周宗禎／翻攝
2021年天文觀測盛事土星衝到來 ，南瀛天文館將線上直播。記者周宗禎／翻攝

2021年天文觀測盛事「土星衝」來了！南瀛天文館今天宣布，8月2日是觀看擁有迷人行星環的土星絕佳時機，天文館將舉辦線上直播活動，邀請天文迷一起「在家防疫兼追星！」

南瀛天文館指出，今年夏季，太陽系的兩大行星土星、木星都很適合觀測，8月2日土星將到達「衝」的位置，是太陽、地球、土星三個天體排成一直線，此時就是土星的最佳觀測位置，在「土星衝」的前後數周非常容易觀察，看起來又大又亮。

傍晚太陽西下後，土星從東方地平線升起，直到凌晨才落下，土星在8月大約位於摩羯座附近，因摩羯座較無明顯亮星，使得土星成為附近最亮的天體，易於辨識且整夜都適合觀測；土星衝期間土星的「視星等」達到0.2等，用肉眼就直接看到，「視直徑」約為18.6”，若利用天文望遠鏡觀測可清楚地看到美麗的行星環，幸運的話還可以看到土星的衛星。

南瀛天文館表示，近幾個月不僅可以親眼目睹土星的迷人風采、另一顆耀眼動人的木星也會出現在附近。8月2日土星衝晚間7點半到9點在南瀛天文館YouTube頻道將會有線上直播活動，透過天文望遠鏡一睹行星風采，歡迎訂閱並記得開啟通知，鎖定直播的第一線消息。

2021年天文觀測盛事土星衝到來 ，南瀛天文館將線上直播。記者周宗禎／翻攝
2021年天文觀測盛事土星衝到來 ，南瀛天文館將線上直播。記者周宗禎／翻攝

天文館 直播 木星

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