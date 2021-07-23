大眼颱烟花暴風圈逐漸接近 吳德榮分析各地影響時程

中央氣象局說，中度颱風烟花今天凌晨2時的中心位置在台北的東南東方約440公里海面上，以每小時8轉12公里速度，向西北轉北北西進行。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨衛星雲圖顯示，烟花颱風眼直徑約110公里，為大眼颱。中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱烟花今天轉向北北西通過宮古、石垣之間，強度變化不大。

他說，烟花颱風明天經北部海面，移速略加快、強度緩慢減弱，預測路徑的不確定性皆不大；周日前進至浙江海面，當晚再從杭州灣附近進入大陸後，其導引氣流減弱，移速減慢，紅框範圍明顯擴大。雖對台已無直接影響，但有維持或加強西南氣流的作用。

吳德榮表示，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天烟花颱風暴風圈逐漸接近，受其外圍環流影響，北台灣慎防風雨，最大雨量仍在桃竹苗山區；今下半天中南部轉西風至西南風後，雨勢亦將明顯增大；花東受影響相對較小；影響持續至明天上半天，各地都應注意防範。明天下午烟花繼續向浙江海面前進，北台灣風雨先趨緩，中南部仍有明顯雨勢，應持續注意。

他說，周日起烟花遠離，季風低壓環流亦跟著北移，原位置比較偏南的西南季風就被調整至台灣附近，即所謂颱風引進西南氣流的現象。而模式模擬顯示，下周一起烟花的殘餘將在華南打轉，下周四再東移進入東海，致使此西南氣流的型態持續至31日仍未改變。