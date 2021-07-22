仍未完全排除接觸陸地可能 柯文哲：烟花還在門口徘徊

烟花颱風目前仍在台灣東北外海徘徊，台北市長柯文哲關心市府各單位整備，今晚間無預警抵達北市災害應變中心，聽取災害防救辦公室的簡報和最新研判，也感謝所有進駐同仁的辛勞。

災害防救辦公室指出，目前烟花颱風在台北東南東方470公里海面上，以時速6至9公里往西北行進，稍早中央氣象局有跟縣市政府視訊會議，指出目前仍未完全排除接觸陸地可能，預定發布陸警的時間落在23日清晨到上午時段，但還是要烟花後續路徑而定，但整體來說，對台灣本島的直接威脅程度大幅降低。

災害防救辦公室提醒，目前需特別留意關注的是位於烟花颱風東南側的熱帶擾動(90W)，預估未來有發展成颱風的趨勢，其未來的強度及其與烟花颱風的相對位置，都會影響烟花北移的速度與方向；另外位於海南島的7號颱風查帕卡，也減弱為熱帶性低氣壓，未來預估將併入低壓帶西南風環流中，對台灣中南部地區的天氣造成影響。

柯文哲肯定災害防救辦公室和台大氣象團隊對於颱風動態的掌握愈來愈精準，他認為颱風還有預警和準備的時間，現在最怕的是強降雨，這部分預測還有待加強努力。

柯文哲表示，這次台灣運氣很好，沒發生原本預期會直撲臺灣本島的最糟狀況，但颱風還在門口徘徊，而且預計24日清晨才會最靠近台灣，也是對台北市影響最大的時候，因此請各單位進駐同仁繼續堅守崗位，做好各項整備和應變工作，直到颱風離開解除二級開設為止。