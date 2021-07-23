快訊

莫德納疫苗只剩82萬劑！還有277萬人等打第2劑

整理包／110指考戰士把握最後週末！各科考前衝刺重點一次看

洗衣機買滾筒式還是水槽式？ 專家：衣服經常太髒該選這種

聯合新聞網 / 綜合報導
滾筒式（左）與水槽式洗衣機的原理不同，擅長處理的衣物也不相同。圖片來源／ingimage
滾筒式（左）與水槽式洗衣機的原理不同，擅長處理的衣物也不相同。圖片來源／ingimage

洗衣機是每戶人家必備的家電，然而洗衣機的樣式不同，功能也大不相同。如何瞭解不同種類的洗衣機功能，挑對適合家庭需求的洗衣機，就能讓衣服清潔的效率事半功倍。

日本網站「All About」報導，一般市面上的洗衣機，大略可分為「水槽洗衣機」以及「滾筒洗衣機」兩種形式。滾筒洗衣機藉由著將衣服上下翻騰去除髒汙，原理就和早期手洗衣服時，會用道具敲打衣服類似。滾筒洗衣機的清潔劑比較容易滲透進衣物內，且用水量較少，但有時會讓髒汙沾染到其他衣物。

此外，近來附有烘衣功能的滾筒式洗衣機，乾燥形式多以「熱泵」為主，可以在低溫狀況下把衣服晾乾，不只對衣服的損傷較小，也比較不耗電。

至於水槽型的洗衣機，則是靠著高速迴轉清洗衣物，原理和傳統使用洗衣板洗衣較為類似。以此方法可以去除滲透到纖維的髒汙，缺點則是容易讓衣服結成一片。附有的烘衣方式，則多為一般的加熱烘乾。

報導分析，如果是想要一口氣從洗到烘乾，以及衣物污漬較少，主要清洗人體皮脂的考量下，使用滾筒洗衣機會比較恰當。而平常就會自己另外晾乾衣物，或是衣物常有明顯污漬（例如家中有小孩從事體育活動），以及機體本身的價錢考量下，那麼水槽洗衣機則是較好的選擇。

當然，每個廠牌與機型又各自有不同功能，因此在購買之前事先做過調查，才是上上之策。

家電

延伸閱讀

上班族當心！久坐1小時折壽22分鐘 內心孤獨也傷身

日本百年老店禮盒這樣放「賣更好」 網友：這就是消費心理

洗錯會起火！冷氣濾網清理有撇步 怕不夠涼還有這招

穿對顏色就會涼 研究：衣穿黑、綠比白高15度 戴帽要選這色

相關新聞

疫後消費轉直播、線上 安心體驗比直覺易懂重要

疫情後，實體生意大多轉移至線上，使用者體驗更加重要。一個糟糕的體驗，需要6個好體驗彌補。在品牌忠誠度相當低的時代，使用者一旦有了糟糕體驗，很容易就能找到替代品。

洗衣機買滾筒式還是水槽式？ 專家：衣服經常太髒該選這種

洗衣機是每戶人家必備的家電，然而洗衣機的樣式不同，功能也大不相同。如何瞭解不同種類的洗衣機功能，挑對適合家庭需求的洗衣機，就能讓衣服清潔的效率事半功倍。

當心起火爆炸！酒精記得帶走 大熱天四大NG物千萬別留車內

炎炎夏日，不只人走在外頭受不了，一些放置在車上的物品，可能因為高溫悶熱的環境損壞，甚至有引發災害危險。日本媒體「FORZASTYLE」最近就分享，有哪些東西遇熱容易出事，最好別遺留在大熱天遺留的車內。

健康主題館／防疫降級能安心？餐廳內用須有5策略

台灣新冠肺炎疫情趨緩，防疫三級警戒可望降級，依目前情況看來，除了嚴格境外管制外，有關家戶及公共場域，如何做適當規範，使民...

頭頸癌好發中壯年 延遲治療增死亡風險

「頭頸癌」好發於中壯年，台灣男性死亡年齡平均59歲，發病年齡較年輕，被稱為「最短命的癌症」。國外研究指出，許多病患因疫情...

8時11分東南部海域地震規模4.0 最大震度屏東縣3級

根據交通部中央氣象局最新資訊，台東縣政府南方85.2公里（台灣東南部海域）今天上午8時11分發生芮氏規模4.0地震，地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。