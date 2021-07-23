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當心起火爆炸！酒精記得帶走 大熱天四大NG物千萬別留車內

聯合新聞網 / 綜合報導
在炎熱的天氣下，車內的溫度升高，有些東西要是放在車內，很可能造成危險。圖片來源／ingimage
在炎熱的天氣下，車內的溫度升高，有些東西要是放在車內，很可能造成危險。圖片來源／ingimage

炎炎夏日，不只人走在外頭受不了，一些放置在車上的物品，可能因為高溫悶熱的環境損壞，甚至有引發災害危險。日本媒體「FORZASTYLE」最近就分享，有哪些東西遇熱容易出事，最好別遺留在大熱天遺留的車內。

1.噴霧罐

有些人會在車上放置除臭、除蟲等等功能的噴霧罐，以備不時之需。然而噴霧罐裡頭含有瓦斯，這些瓦斯容易欲熱膨脹，增加罐內的壓力，一旦超過某個臨界點，最後就會爆裂開來。到時不只是自己的愛車，旁邊的車輛、建築和行人，都很可能受到魚池之殃。

2.酒精

疫情當下，酒精成為人人常備的清潔道具，無論是去到何處，事前事後的洗手消毒總不會少，放瓶酒精在車內也是理所當然的。然而裝在瓶內的酒精，其實很容易因為高溫膨脹，造成瓶身破裂。酒精外洩氣化之後，更可能因為靜電等原因起火，不只最好別留在車內，使用時最好也得保持通風（如車外或開窗時）比較安全。

3.未開封的碳酸飲料

無論是鐵鋁罐裝，還是保特瓶裝的碳酸飲料，都會因為內含碳酸瓦斯，遇熱產生膨脹。如果瓶身因此破損，那麼含糖的碳酸汽水就會灑得車內到處都是。所殘留的味道會非常難以清理，甚至可能只有換新車一途，才能徹底跟汽水味的車子說掰掰。

4.筆電、手機等電子用品

筆電和手機等電子設備，如果遇到異常高溫，電池就會膨脹、發熱，甚至起火，因此絕對不能遺留在車內。

報導最後指出，如果在完全沒有開窗，也沒有其他特別處理的密閉車內，暴露在30幾度的高溫之下，車內就有可能來到50到接近60度。特別在儀表版附近，是車內溫度最高的地方。除了保持通風之外，在車外貼上遮陽簾等等，也能防止車內的溫度因太陽直射而上升。

日本 高溫

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