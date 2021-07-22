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誤信日日春治痠痛 婦人泡茶連喝8天「肝指數暴增10倍」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮呼籲，不要聽信謠言，服用來路不明藥物，以免食物中毒，甚至傷及肝腎。圖／屏東基督教醫院提供
屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮呼籲，不要聽信謠言，服用來路不明藥物，以免食物中毒，甚至傷及肝腎。圖／屏東基督教醫院提供

屏東縣萬丹鄉65歲李姓老婦人，朋友介紹下在菜市場買曬乾後的日日春，連續8天熬煮飲用，原想治療頸椎痠痛，不料肝指數暴增10倍，並出現黃疸症狀。屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮呼籲，民眾不要諱疾忌醫，更不要聽信謠言，服用來路不明藥物，以免食物中毒，甚至傷及肝腎。

蔡元榮說，婦人有高血壓、頸椎椎間盤凸出病史，因上腹部疼痛、發燒及下肢疼痛到屏基急診，抽血檢查發現，肝發炎指數高達519u/l比正常值足足多出10倍；黃疸指數也上升到3.8mg/dl，整體症狀與膽管結石相似，但電腦斷層掃描與核磁共振檢查卻找不到結石。

直到住院第3天，患者才跟女兒提起，住院前一周為緩解頸椎痠痛，連續8天每天都熬煮草藥日日春來喝。

蔡元榮查找文獻，日日春又稱長春花，屬夾竹桃科，整株都有毒性，其汁液中所含生物碱，可提煉做為多種癌症如白血病、淋巴瘤所用的化學治療藥物。若未經專業萃取，而直接煮食反會傷害肝、腎及神經系統，就像李婦出現肝炎、黃疸與下肢疼痛。

找出李婦致病原因後，經過檢測，李婦幸未有重金屬中毒，治療後肝指數已恢復正常，出院返家休養。

針對頸椎椎間盤凸出，屏基神經外科主治醫師董明正建議，民眾若長期復健不見成效，可考慮頸椎椎間盤置換手術，把磨損或退化嚴重的椎間盤置換成人工椎間盤，術後無需長期佩戴頸圈，可照常彎曲、伸展、左右旋轉。

日日春又稱長春花，鄉間小路看見，屬夾竹桃科，整株都有毒性，直接煮食會傷害肝、腎臟及神經系統。圖／屏東基督教醫院提供
日日春又稱長春花，鄉間小路看見，屬夾竹桃科，整株都有毒性，直接煮食會傷害肝、腎臟及神經系統。圖／屏東基督教醫院提供

日日春 食物中毒 屏東縣

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