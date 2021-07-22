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防颱不漲價！萊爾富推「有機蔬菜箱7件組」限量預購
中央氣象局於昨晚（7月21日）發布中颱「烟花」海上颱風警報，受到颱風外圍環流影響，目前中部以北地區已有明顯雨勢，建議民眾應多加留意颱風動向，做好防颱因應。隨著中颱烟花腳步逐漸逼近，部分批發市場蔬菜價格開始出現波動、調漲聲量，萊爾富颱風期間穩定菜價安民心，即日起至7月25日於全台萊爾富門市推出「有機蔬菜箱7件組」限量預購，每箱售價299元，數量有限售完為止，內容包含葉菜類6包（每包約250g）及根莖類1包（每包約200g～300g），預計7月30日到貨。
此外，因應防颱備糧，萊爾富除了加強門市相關商品的備貨量提升1至2成，也推出多項指定商品優惠，包含家庭號吐司、飲料、泡麵、罐頭等，讓民眾精省荷包安心買，平安防颱不缺糧。
萊爾富即日起至8月10日「光泉月」指定茶飲可享任選第2件5折，指定罐頭2件8折優惠；颱風天儲糧必備的泡麵，萊爾富推出味味一品指定商品2件特價95元優惠；7月23日至7月25日萊爾富也推出期間限定北海道風味家庭號吐司（售價50元）可享單件特惠價39元。
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