防颱不漲價！萊爾富推「有機蔬菜箱7件組」限量預購

中央氣象局於昨晚（7月21日）發布中颱「烟花」海上颱風警報，受到颱風外圍環流影響，目前中部以北地區已有明顯雨勢，建議民眾應多加留意颱風動向，做好防颱因應。隨著中颱烟花腳步逐漸逼近，部分批發市場蔬菜價格開始出現波動、調漲聲量，萊爾富颱風期間穩定菜價安民心，即日起至7月25日於全台萊爾富門市推出「有機蔬菜箱7件組」限量預購，每箱售價299元，數量有限售完為止，內容包含葉菜類6包（每包約250g）及根莖類1包（每包約200g～300g），預計7月30日到貨。

此外，因應防颱備糧，萊爾富除了加強門市相關商品的備貨量提升1至2成，也推出多項指定商品優惠，包含家庭號吐司、飲料、泡麵、罐頭等，讓民眾精省荷包安心買，平安防颱不缺糧。