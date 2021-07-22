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大型重機能上蘇花改了 9月底試辦「需與前車隔50公尺」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
公路總局拍板9月30日起開放試辦重機通行蘇花改。聯合報系資料照
公路總局拍板9月30日起開放試辦重機通行蘇花改。聯合報系資料照

大型重機能否行駛國道、蘇花改一事，爭議存在已久。交通部公路總局今天拍板，9月30日起試辦蘇花改通行大型重機，將持續半年到明年3月底，經評估若狀況良好，就會正式放行。不過公總也提醒，重機行車規定必須比照小型車規定，與前車保持50公尺車距，且禁止違規行駛路肩（緊急車道）及變化車道。

今天上午10時，公總辦理「蘇花改通行大型重機的試辦計畫說明會」，下午臉書「第四維度」也曝光了試辦計畫。按照規畫，將於9月30日起試辦大型重機行駛台9線蘇花改，並持續6個月到明年3月底。至於行駛範圍則包含蘇花改蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水等路段。

對此，公路總局證實確定要試辦，並於今天向機車團體說明，試辦結束後會做資料統計整理分析，再對外說明結果，預計4月到5月之間做資訊揭露，並決定是否正式開放。

公總說，去年南迴改已經有做過類似說明會，安全指標、秩序指標等四大指標相信機車團體也很了解，今天討論都蠻平和，沒有其他議題特別發酵。預計9月後可能以通勤者居多。不過公總也說，由於蘇花改是排名相當前面的長隧道，檢核上會特別謹慎。

公總也提醒，重機上路後必須比照小行車保持安全距離，與前車間隔50公尺以上車距，也不能變換車道以及違規行駛路肩；還澳開啟頭燈；行車速限則是按照規定，隧道內行駛最高速限70公里，最低速限50公里。

重機 蘇花改 車道

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