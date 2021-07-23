網紅體驗內湖大潤發鮮食集，驚呼：欠逛程度5顆星！

「大潤發」你逛過，那「大潤發鮮食集」是什麼，你知道嗎？大潤發在今年4月聯手IKEA宜家家居，於內湖推出全新型態的「大潤發鮮食集Fresh Market」，打造「快食尚」複合式賣場，邀請網紅夫婦彼得爸與蘇珊媽、日籍漫畫家IKu老師來體驗，影片吸引超過15萬粉絲點閱，網友驚呼：「欠逛程度5顆星！」

▲全新型態的「大潤發鮮食集Fresh Market」打造「快食尚」複合式賣場，邀請網紅來體驗。 (圖／噓星聞影音 提供)

一走進「大潤發鮮食集」，立刻聞到陣陣麵包香味撲鼻而來，現烤麵包當天出爐，個個真材實料，成分標示清楚，讓人口水直流，網友真實評比大推，真想每個口味都直接打包！

▲現烤麵包當天出爐，真材實料，成分標示清楚。 (圖／IKu老師の台灣日本生活 提供)

防疫在家煮到懷疑人生﹖就讓火鍋方便煮來解救你！新鮮切好的蔬菜組合可以直接下鍋，搭配名店鍋底，就是一餐五星級佳餚！「大潤發鮮食集」提供生鮮蔬果、各式肉品、澎湖直送海鮮、來自ASC認證漁場的鮭魚……等超過一千種食材，宛如高級超市，但是價格與大潤發量販店相同平價，CP值超高！

▲特別販售各式新鮮切好的蔬菜可直接下鍋煮，是懶人料理的首選。 (圖／彼得爸與蘇珊媽 提供)

▲大潤發鮮食集提供澎湖直送海鮮、來自ASC認證漁場的鮭魚等超過1千種生鮮食材。 (圖／IKu老師の台灣日本生活 提供)

夏天，就是要吃冰！冰櫃裡擺著各式冰品琳瑯滿目，還有大潤發與知名手搖飲品牌獨家合作的冰品，今天你想來點黑糖珍珠牛奶雪糕？芭樂檸檬冰棒？還是西瓜牛奶冰？名店口味神還原，讓家裡附近沒有飲料店的消費者也能品嘗到最真實的風味。還有各式本地及進口酒飲，並提供現場開瓶服務，也可直接至櫃台單點一杯來喝，簡直是愛酒人士的天堂啊！

▲大潤發與知名手搖飲品牌獨家合作冰品，名店口味神還原。 (圖／彼得爸與蘇珊媽 提供)

▲「大潤發鮮食集」提供單杯酒服務，顛覆消費者對大賣場的印象。 (圖／彼得爸與蘇珊媽 提供)

來到「大潤發鮮食集」熟食區，還以為來到百貨公司美食街！明亮清新的裝潢營造出高雅悠閒氛圍，超過一百樣熟食，如烤雞、滷味、炸物、涼拌菜……可供選擇，還有現點現做義大利麵、日式便當小菜外帶區、鹹酥雞專賣店、鐵板燒、日式涮涮鍋、全台第一間星巴克家享咖啡體驗館，讓網紅夫婦彼得爸與蘇珊媽直呼：「好難選喔！怎麼這麼多啦！」體驗影片播出後，有網友表示：「很棒的場地，吃喝玩樂一次完成」、「看起來好好逛好好買喔」、「這樣逛一天也不覺得累，大潤發鮮食集東西分類得很好，跟我們在美國超市很像！」

▲IKu老師表示：餐點現點現做，熱呼呼的吃起來很安心不怕不新鮮。 (圖／IKu老師の台灣日本生活 提供)

▲全台第一間星巴克家享咖啡體驗館提供膠囊咖啡體驗。 (圖／IKu老師の台灣日本生活 提供)

此外，「大潤發鮮食集」也具備自助結帳服務，消費者採買後可以透過自助結帳機台，自行使用信用卡結帳，免排隊、也減少接觸。防疫期間大潤發全面配合政府防疫措施，啟動人流管制，民眾可以安心購物。帶全家人一起來「大潤發鮮食集」，花小錢就能大啖美食、採買一週家庭所需的生鮮食材，逛大賣場也可以很食尚！更多資訊請參閱大潤發粉絲專頁：https://www.facebook.com/rtmart.tw