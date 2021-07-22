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永恆慕夏特展紀念商品好評不斷 7月24日起再推限期優惠

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
永恆慕夏特展紀念商品。圖／聯合數位文創提供
永恆慕夏特展紀念商品。圖／聯合數位文創提供

世界著名裝飾藝術大師─阿爾豐斯．慕夏擅用華麗曲線，並結合女性與花卉植物元素，是新藝術運動的代表人物。睽違十年後，再次有慕夏的真跡特展來台展出，由聯合數位文創主辦的「永恆慕夏─線條的魔術特展」，將於今年底登場，本次主辦單位也與多家台灣知名品牌聯名，並由慕夏基金會正版授權主題商品，7月24日在慕夏生日的這天起，於線上平台有.設計uDesign搶先推出新品及限期8折優惠活動；結帳再享全館95折優惠，活動只到7月26日，喜歡慕夏的民眾千萬別錯過。

「永恆慕夏─線條的魔術特展」將於12月18日起在中正紀念堂展出，展品包含慕夏的經典畫作、真跡手稿，以及影響慕夏創作的收藏品，與受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們的作品。

主辦單位表示，雖然此次特展受到國內疫情影響一度延期，但期間內仍持續開放購票，並為讓盼望慕夏特展許久的粉絲可以搶先收藏特展紀念品，提前開放線上平台銷售，讓疫情宅在家的民眾也可以有機會先收藏商品，此外，因聯名款商品上架後獲得廣大迴響，展方也趁好評加碼推出新品，如《舞蹈》款撲克牌就有將近20幅的作品圖、以及精美L夾和絲巾，慕夏迷趕快趁著優惠活動入手。更多展覽資訊敬請關注瘋活動官網或展覽官方粉絲團。

文創

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